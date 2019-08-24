Як проходить "Марш захисників України" - фото

У Києва до Дня Незалежності організували "Марш захисників" - це альтернативний "Ході гідності" захід, який вирішили провести громадські організації, військові та ветерани після заяви президента Зеленського про те, що військового параду не буде.

За різними оцінками, кілька десятків тисяч учасників пройшли від парку імені Тараса Шевченка, вниз по бульвару Шевченка, Бессарабською площею до Майдану Незалежності.

Люди вигукували гасла "Дякуємо!", "Слава Україні!", "Герої не вмирають!".

Спочатку цей захід планували на ранок, однак через офіційні заходи за участі Володимира Зеленського та "Ходу гідності", яку організовував Офіс президента, "Марш захисників" почався після 11 години.

В Нацполіції повідомили, що у Києві за правопорядком під час заходів з нагоди Дня Незалежності України стежать близько 3 тисяч правоохоронців.

За інформацією кореспондента BBC News Україна з місця події, марш проходить спокійно.

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