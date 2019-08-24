Вітамін D треба додавати у борошно - вчені

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Додавання вітаміну D до пшеничного борошна може знизити втому, полегшити біль у м'язах і навіть запобігає ризику розвитку серцевої недостатності, вважають британські вчені.

Цей вітамін - основа правильного розвитку кісток та кісткової тканини.

Фахівці виявили, що через погодні умови кожен п'ятий британець страждає на дефіцит вітаміну D.

Особливо сильно це відчувається в осінньо-зимовий період (з жовтня по квітень).

Сонцезахисний крем, забруднення повітря і одяг часто заважають шкірі природним чином виробляти вітаміни на сонці.

Державна служба охорони здоров'я радить всім мешканцям Сполученого королівства додатково вживати вітамін D в період зниження сонячної активності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Крем для засмаги захищає від сонця, але заважає шкірі виробляти вітамін D

Дефіцит цього вітаміну призводить також до болю в кістках, м'язової слабкості, а в крайніх випадках - до судом або серцевої недостатності у дітей і немовлят.

У доповіді британських вчених вказано, що темна шкіра виробляє менше вітаміну D, ніж біла. І це загальна проблема в усьому світі - незалежно від етнічної приналежності.

Науковці вважають, що "група ризику": діти, люди похилого віку, темношкірі та етнічні меншини мають безкоштовно отримувати харчові добавки, що містять вітамін D. Це допоможе запобігти понад трьом мільйонам випадків захворювань.

Не тільки вітамін D

Ідея збагачувати їжу вітамінами не нова. Це навіть прописано на рівні законодавства.

Щоб запобігти анемії (коли організм не виробляє достатню кількість червоних кров'яних клітин), до більшості видів борошна у Великій Британії додають залізо.

Те ж саме стосується кальцію, який зміцнює кістки і допомагає крові згортатися після поранення.

До вегетаріанських та веганських соєвих продуктів часто додають вітамін В, який розщеплює їжу, додає енергії і зберігає здоров'я очей і шкіри.

Більшість злакових і молочних сумішей містить вітамін D.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виробники часто додають вітамін D до сухих сніданків і злакових сумішей

Вітамін D - не єдине, що пропонується.

Британський уряд хоче законодавчо зобов'язати додавати до пшеничного борошна фолієву кислоту, яка містить вітаміни групи В.

Це допоможе запобігти вродженим вадам - так званому "розщепленню хребта" (spina bifida) у немовлят.

За оцінками вчених, це допоможе уникнути близько 200 нових випадків захворювань щороку.

Є деякі занепокоєння, що високі дози фолієвої кислоти викликають діарею, порушення сну та нудоту.

Однак, експерти та урядові радники кажуть, що цьому немає жодного підтвердження.

Навпаки, це безпечно та матиме лише позитивний вплив - багато інших країн так роблять вже багато років.

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