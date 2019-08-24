НАСА розслідує перший злочин у космосі
НАСА розслідує заяву про те, що астронавтка Енн Макклейн отримала доступ з Міжнародної космічної станції до банківського рахунку своєї колишньої лесбійської партнерки.
Це може стати першим випадком злочину в космосі.
Енн Макклейн підтверджує, що заходила до облікового запису з МКС, але заперечує будь-які правопорушення, повідомляє New York Times.
Її колишня партнерка Саммер Ворден подала скаргу до Федеральної торгової комісії США.
Через адвоката космонавтка розповіла New York Times, що вона лише переконалась у тому, що фінанси родини були в порядку: вистачало грошей для сплати рахунків і догляду за сином Саммер Ворден, якого вони до розлучення виховували разом.
Енн Макклейн і Саммер Ворден, офіцер розвідки ВПС, одружилися 2014 року, а в 2018-му пані Ворден подала на розлучення.
Слідчі з Управління генерального інспектора НАСА зв'язалися з обома сторонами справи, повідомляє New York Times.
Енн Макклейн закінчила престижну військову академію у Вест-Пойнті, брала участь у бойових діях в Іраку і має бойові вильоти тривалістю понад 800 годин. Пройшла спеціальну підготовку як пілот-випробувач, 2013 року її обрали для роботи в НАСА.
Вона провела шість місяців на борту МКС і мала брати участь у першій в історії жіночій космічній місії. Але в останню хвилину політ скасували через відсутність необхідного скафандра.
Як закон працює в космосі?
Юридичні домовленості, узгоджені п'ятьма державами, що володіють космічною станцією - США, Росією, Європою, Японією і Канадою, - передбачають, що люди і майно в космосі є частиною національного законодавства.
Тому, якщо громадянин Канади вчинить "космічний злочин", його судитимуть за канадським законодавством, а громадянина Росії - за російським. При цьому Європу вважають єдиною державою в рамках космічного права.
Будь-яка європейська держава може поширити дію своїх національних законів і норм на європейське обладнання та персонал у космосі.
Космічне право також містить положення про екстрадицію на Землю, якщо одна країна захоче притягнути до відповідальності громадянина іншої країни за провину в космосі.
З розвитком космічного туризму може виникати необхідність у судовому переслідуванні за злочини в космосі, однак самі закони поки не перевірили на практиці.
НАСА повідомила New York Times, що їм невідомо про будь-які злочини, вчинені на космічній станції.
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