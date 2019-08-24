Туск пропонує запросити Україну, а не Росію на наступну зустріч G7

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Дональд Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск радить лідерам країн "Великої сімки" (G7) запросити на наступну зустріч Україну, як гостя, а не Росію.

Про це він заявив на прес-конференції у Франції перед початком зустрічі лідерів країн G7.

"Коли мова йде про те, запрошувати чи ні Росію за стіл, я б хотів сказати наступне. Перше — причина, через яку Росію не запросили у 2014 році, все ще зберігається. Більш того, є і свіжа причина — недавня провокація РФ в Азовському морі", - наводить слова Туска "Інтерфакс-Україна".

За його словами, другий важливий момент, це те, що Росію запросили на "Велику сімку" в перший раз у 1998 році тому, що "ми вірили, що вона буде розвиватися шляхом ліберальної демократії, верховенства права і прав людини".

"Сьогодні я спробую переконати моїх співрозмовників, що краще буде запросити Україну як гостя, звичайно, на наступну зустріч G7, аби почути думку нового президента", - заявив Туск, цитує УНІАН.

Він зазначив, що говорив з президентом України два дні тому і знає, що "він був би в цьому зацікавлений" у такому запрошенні.

Повернення Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідери "Великої сімки" та ЄС на минулому саміті

"Велика сімка" - міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, США, Францію та Японію, а з 1998 по 2014 рік на їхні зустрічі запрошували також представників Росії, перетворивши об'єднання на "Велику вісімку".

Після анексії Криму у 2014 році Росію виключили.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що президенти США та Франції обговорили можливість запросити Росію до участі у саміті цього об'єднання у 2020 році, аби відновити формат "Великої вісімки".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та прем'єр Британії Борис Джонсон заявили, що не згодні з такою ініціативою.

Пані Меркель пов'язала повернення Росії до G8 з виконанням Мінських домовленостей, а британський прем'єр підтримав лідерку Німеччини та, окрім України, ще згадав події у Солсбері.

Сам президент Франції пізніше сказав, що Росія не може просто так, без виконання умов, повернутися до "Великої вісімки".

"Виключення Росії було пов'язане із захопленням української території. Тому важливою умовою є знаходження рішення щодо України", - прокоментував він.

Розкритикував таку ідею і президент України.

"З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни", - написав президент України у своєму Facebook.

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