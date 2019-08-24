Принц Ендрю заявив, що не підозрював про злочини Епштейна, коли вони були друзями

Копирайт изображения NI Syndication Image caption Принца Ендрю (зліва) сфотографували під час дружньої прогулянки з Джеффрі Епштейном в Центральному парку Нью-Йорка у 2010 році

Середульший син британської королеви Єлизавети II герцог Йоркський Ендрю знову спробував виправдатися через свою дружбу з американським мільярдером Джеффрі Епштейном, який наклав на себе руки в тюремній камері, куди його помістили до суду за звинуваченням у примусі неповнолітніх до сексуального рабства.

У спеціальній заяві в суботу принц Ендрю сказав, що ніколи не помічав нічого кримінального в поведінці Епштейна і не підозрював ні про що.

Бажаючи, за його власними словами, прояснити факти навколо "приятельських або дружніх відносин, що існували в минулому" з фінансистом, герцог Йоркський заявив: "За весь час знайомства я бачився з ним рідко, ймовірно, не частіше одного-двох разів на рік".

"Я зупинявся у нього в гостях в різних місцях. Жодного разу за той обмежений час, що я проводив з ним, я не бачив нічого схожого на ту поведінку, яка стала причиною його арешту і вироку — я не був свідком такої поведінки й не підозрював про неї".

Перше знайомство з Епштейном відбулося в 1999 році, сказав принц Ендрю.

Він висловив величезне співчуття всім жертвам дій Епштейна і назвав помилкою свою зустріч з ним у 2010 році, вже після того як фінансист відбув термін за втягнення неповнолітньої у проституцію і вийшов з в'язниці.

"Його самогубство залишило без відповіді безліч питань, і я розумію тих, хто постраждав і хоче в тій чи іншій формі встановлення істини, і співчуваю їм", - сказав герцог Йоркський.

Справа Епштейна

Вперше звинувачення проти мільярдера, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей (від Білла Клінтона до Дональда Трампа) прозвучали у 2005 році: батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч.

Фінансиста звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Мангеттені й у Флориді в період з 2002 по 2005 роки.

Поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення на рівні федеральних судів могли призвести до довічного ув'язнення.

Однак в результаті таємної угоди зі слідством, за умовами якої він визнав свою провину в менш тяжкому злочині, Епштейн отримав досить м'який вирок — півтора року в'язниці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З Дональдом Трампом — теж мільярдером — Епштейн познайомився раніше, ніж з принцом Ендрю (фото 1997 року)

У 2010 році він вийшов на свободу умовно-достроково. Після цього поліція Нью-Йорка зареєструвала його як правопорушника, який скоїв сексуальні злочини, "третього рівня" - тобто з високим ризиком рецидиву.

У Британії принцу Ендрю активно дорікають саме в тому, що він підтримував дружбу з Джеффрі Епштейном і у 2010 році — після того як суд визнав того винним в залученні дівчинки в проституцію.

Фотографія, на якій член британської королівської сім'ї прогулюється парком з Епштейном, датується саме 2010 роком.

У тому ж році таблоїди опублікували відеозапис, на якому видно, що принц Ендрю перебував в будинку Епштейна в домашній атмосфері й залишався там після того, як господар пішов.

Через скандал у пресі й спаплюжену репутацію сину Єлизавети II у 2011 році довелося відмовитися від статусу спецпосланця Великої Британії з торгівлі та припинити їздити до США.

У сьогоднішній заяві син королеви Єлизавети окремо торкнувся цього моменту: "Я вже говорив раніше, що було помилкою і промахом зустрічатися з ним після його звільнення з в'язниці у 2010-му, і можу тільки знову підкреслити мій жаль з приводу того, що я помилково вважав, що я знаю його — очевидно, той, кого, як я думав, я знав, був у реальності не тою людиною, виходячи з того, що нам відомо зараз".

У 2019 слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. У його маєтку, де, як припускала поліція, базувалася мережа з торгівлі неповнолітніми секс-рабинями, провели обшуки.

У матеріалах справи, які представили на попередніх слуханнях у суді, в оповіданнях потерпілих фігурує принц Ендрю. Одна з ймовірних жертв Епштейна Вірджинія Джуффре нещодавно заявила, що її неодноразово примушували до сексу з впливовими друзями Епштейна, одним з яких був і принц Ендрю.

Букінгемський палац прокоментував ці матеріали, підкресливши, що судові слухання і слідство проходять в Америці, а принц Ендрю не є стороною й учасником юридичного процесу.

Джеффрі Епштейн не визнав себе винним, тому суд мав відбутися не раніше літа 2020 року. 11 серпня він наклав на себе руки в тюремній камері на Мангеттені.

Принц і герцог

Копирайт изображения Reuters Image caption Принц Ендрю — восьмий в черзі на британський престол

Принц Ендрю, герцог Йоркський, народився в 1960 році, він третя дитина (другий син) королеви й восьмий в черзі на британський престол.

Після школи він не пішов до університету, а вступив до Королівського військово-морського коледжу "Британія" в Дартмуті.

Принц має звання почесного віцеадмірала королівських ВМС, де він свого часу служив пілотом та інструктором бойового вертольота, а також капітаном корабля. Він брав участь у Фолклендській війні, здійснював бойові вильоти та евакуював поранених.

У 1986 році принц одружився з донькою військового Сарою Фергюсон, яку знав з дитинства. Їхнє розлучення за десять років привернуло широку увагу преси. У принца дві дорослі доньки — принцеси Беатриса і Євгенія Йоркські.

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