На чемпіонаті з гольфу шістьох людей поранило блискавкою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Блискавка влучила в дерево

Шестеро людей постраждали внаслідок двох ударів блискавки на турнірі з гольфу в Атланті.

Гру призупинили о 16:17 вечора за місцевим часом через грозу, а о 16:45 відбулися два удари блискавки у гольф-клубі Іст-Лейк.

За словами організаторів турніру, блискавка вдарила у дерево, і його уламки поранили шістьох людей.

У повідомленні додали, що травми не загрожують життю людей.

Організатори заявили, що медики надали допомогу шістьом відвідувачам спортивної події, п'ятьох із них госпіталізували.

Гру мають відновити у неділю о 8 ранку за місцевим часом.

На момент зупинки гри лідирував американець Джастін Томас.

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