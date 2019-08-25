"Щоб стрілкам важче було вбити учнів": школа у США витратить $48 млн на реконструкцію

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Американська середня школа у штаті Мічиган витратить $48 млн на реконструкцію. Мета - перебудувати учбовий заклад так, аби потенційним нападникам було важче вбити учнів.

Середня школа Fruitport - це перша школа у США, де з'являться бетонні бар'єри, за якими учні зможуть сховатися від куль.

Окрім того, коридори навчального закладу матимуть вигнуту форму - це, кажуть автори проєкту, дозволить обмежити стрілку лінію огляду під час можливого нападу.

Також передбачається, що в усіх класах будуть встановлені ударостійкі вікна, а спеціальна система контролю доступу дозволить вчителям та керівникам закладу заблокувати вхід до будь-якої кімнати простим натисканням кнопки.

Керівник школи Fruitport Боб Шимоняк впевнений, що вже у найближчому майбутньому такі ж заходи безпеки стануть нормою для всіх шкіл у США.

Піти на такі заходи і витратити на реконструкцію 48 мільйонів доларів керівництво навчального закладу змусили регулярні випадки масових вбивств в американських школах.

Минулий рік став рекордним за кількістю жертв під час нападів на школи: 113 людей були вбиті або отримали поранення.

За планами, реконструкція школи повністю завершиться до 2021 року, проте окремими оновленими приміщеннями учні зможуть користуватися вже цього року.

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