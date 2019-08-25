У Харкові обвалився автомобільний міст, що проходить над залізничними коліями

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Зранку 25 серпня у Харкові обвалилася частина автомобільного мосту, повідомляє місцева поліція.

Правоохоронці кажуть, що повідомлення про руйнування споруди отримали о 8:46 ранку. В результаті обвалу ніхто не постраждав.

Міст, про який йде мова, розташований на ділянці, що веде від ринку "Лоск" в бік селища Пісочин, і проходить прямо над залізничними коліями.

Пропустити Youtube допис , автор: ГУ Національної поліції в Харківській області Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: ГУ Національної поліції в Харківській області

Судячи з відео, яке викладають у соцмережах, навіть після обвалу автомобілі деякий час продовжували перетинати міст по його вцілілій частині.

Наразі ж правоохоронці повністю перекрили рух транспорту цим мостом.

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На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, яка втсановлює обставини події.

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