Повна зарядка батареї за 6 хвилин і двигун розміром з атом - новини науки
Акумулятори нового покоління, "нанодвигун" майбутнього і як електронні сигарети шкодять організму навіть якщо не містять нікотину - в огляді наукових новин тижня.
Найшвидша зарядка батареї: шість хвилин і готово
Кембриджський стартап Echion Technologies виводить на ринок технологію, яка дозволяє скоротити час зарядки акумулятора до шести хвилин. При цьому мова йде не лише про мобільні пристрої, а й про акумулятори електричних автомобілів.
Засновник компанії Жан де ля Верпієр розробив нову технологію ще два роки тому, коли був докторантом Кембриджського університету.
Він замінив графіт, який наразі використовується в літій-іонних акумуляторах, іншою речовиною - певним таємничим порошком, склад якого не розкривають.
Цього тижня Echion Technologies оголосила, що активно співпрацює з найбільшими виробниками акумуляторів і домовляється з ними про поставки для майбутнього створення "акумуляторів нового покоління".
"Наш порошок дозволяє повністю заряджати батарею не за 45 хвилин, а всього за шість. Зокрема й акумулятор електромобіля", - цитує розробника Cambridge Independent.
"Тож зарядити ваш електрокар тепер майже так само просто, як заправити звичайне авто", - додає він.
У нового акумулятора є ще одна важлива перевага: вони не вибухають і не схильні до самозагоряння - на відміну від звичних нам літій-іонних акумуляторів.
Очікується, що масове виробництво нових батарей має розпочатися вже навесні наступного року.
Електронні сигарети небезпечні навіть без нікотину
Куріння електронних сигарет може призвести до утворення в організмі токсичних речовин, які тимчасово знижують кровообіг і завдають шкоди кровоносним судинам. При цьому не має значення, чи містить дим, який вдихає людина, нікотин.
Про це свідчать результати дослідження, оприлюдненого минулого тижня в журналі Radiology.
Якщо шкода від куріння тютюну широко відома і задокументована, то вплив вейпінгу на здоров'я курців і досі лишається дослідженим значно меншою мірою.
Близько двох тижнів тому американська влада розпочала розслідування щодо цілої низки дивних випадків захворювання легенів, які, судячи з усього, пов'язані з курінням електронних сигарет. В результаті у 22 штатах були госпіталізовані 193 людини. Один із пацієнтів помер цього тижня.
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Автори нового дослідження вирішили перевірити, чи впливає вейпінг на серцево-судинну систему.
Для цього вони набрали кілька десятків добровольців, які не курять, і на кілька хвилин перетисли їм стегнову артерію, а потім зняли джгут і за допомогою МРТ перевірили, наскільки посилився притік крові до кінцівки, позбавленої кисню.
Потім учасників попросили зробити 16 затяжок електронною сигаретою, що не містить нікотину, і повторили експеримент. Цього разу притік крові виявився нижчим у середньому на третину, її прискорення - на чверть, а рівень кисню, що переноситься, - на 20%.
Таким чином, кажуть автори експерименту, навіть єдиноразове куріння електронної сигарети тимчасово погіршує роботу кровоносних судин.
При цьому не має значення, що у парі, який вдихає курець немає нікотину. Основні компоненти - гліцерин і пропіленгліколь - у всіх електронних сигаретах одні й ті самі, а вони при нагріванні в будь-якому разі утворюють токсичні речовини.
Двигун розміром з атом
Команда фізиків з Трініті-коледжу в Дубліні оголосила про створення найменшого двигуна розміром в один атом, а точніше - іон кальцію. Це приблизно в 10 мільярдів разів менше, ніж звичайний автомобільний двигун.
Звісно, його енергії не вистачить для того, аби зрушити з місця машину, але він може послугувати джерелом живлення для нанотехнологій майбутнього.
У спрощеному вигляді принцип роботи "нанодвигуна" можна описати так: іон кальцію несе в собі заряд, що задає його спін - кутовий момент, який використовується для перетворення теплової енергії лазерного променя в механічні коливання.
А ці коливання, своєю чергою, грають роль махового колеса, яке може накопичувати кінетичну енергію і видавати її у вигляді окремих квантів.
Детальний опис принципу роботи двигуна і потенційні можливості його використання оприлюднені в журналі Physical Review Letters.
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