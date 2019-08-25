Повна зарядка батареї за 6 хвилин і двигун розміром з атом - новини науки

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Акумулятори нового покоління, "нанодвигун" майбутнього і як електронні сигарети шкодять організму навіть якщо не містять нікотину - в огляді наукових новин тижня.

Найшвидша зарядка батареї: шість хвилин і готово

Кембриджський стартап Echion Technologies виводить на ринок технологію, яка дозволяє скоротити час зарядки акумулятора до шести хвилин. При цьому мова йде не лише про мобільні пристрої, а й про акумулятори електричних автомобілів.

Засновник компанії Жан де ля Верпієр розробив нову технологію ще два роки тому, коли був докторантом Кембриджського університету.

Він замінив графіт, який наразі використовується в літій-іонних акумуляторах, іншою речовиною - певним таємничим порошком, склад якого не розкривають.

Цього тижня Echion Technologies оголосила, що активно співпрацює з найбільшими виробниками акумуляторів і домовляється з ними про поставки для майбутнього створення "акумуляторів нового покоління".

"Наш порошок дозволяє повністю заряджати батарею не за 45 хвилин, а всього за шість. Зокрема й акумулятор електромобіля", - цитує розробника Cambridge Independent.

"Тож зарядити ваш електрокар тепер майже так само просто, як заправити звичайне авто", - додає він.

У нового акумулятора є ще одна важлива перевага: вони не вибухають і не схильні до самозагоряння - на відміну від звичних нам літій-іонних акумуляторів.

Очікується, що масове виробництво нових батарей має розпочатися вже навесні наступного року.

Електронні сигарети небезпечні навіть без нікотину

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Куріння електронних сигарет може призвести до утворення в організмі токсичних речовин, які тимчасово знижують кровообіг і завдають шкоди кровоносним судинам. При цьому не має значення, чи містить дим, який вдихає людина, нікотин.

Про це свідчать результати дослідження, оприлюдненого минулого тижня в журналі Radiology.

Якщо шкода від куріння тютюну широко відома і задокументована, то вплив вейпінгу на здоров'я курців і досі лишається дослідженим значно меншою мірою.

Близько двох тижнів тому американська влада розпочала розслідування щодо цілої низки дивних випадків захворювання легенів, які, судячи з усього, пов'язані з курінням електронних сигарет. В результаті у 22 штатах були госпіталізовані 193 людини. Один із пацієнтів помер цього тижня.

Автори нового дослідження вирішили перевірити, чи впливає вейпінг на серцево-судинну систему.

Для цього вони набрали кілька десятків добровольців, які не курять, і на кілька хвилин перетисли їм стегнову артерію, а потім зняли джгут і за допомогою МРТ перевірили, наскільки посилився притік крові до кінцівки, позбавленої кисню.

Потім учасників попросили зробити 16 затяжок електронною сигаретою, що не містить нікотину, і повторили експеримент. Цього разу притік крові виявився нижчим у середньому на третину, її прискорення - на чверть, а рівень кисню, що переноситься, - на 20%.

Таким чином, кажуть автори експерименту, навіть єдиноразове куріння електронної сигарети тимчасово погіршує роботу кровоносних судин.

При цьому не має значення, що у парі, який вдихає курець немає нікотину. Основні компоненти - гліцерин і пропіленгліколь - у всіх електронних сигаретах одні й ті самі, а вони при нагріванні в будь-якому разі утворюють токсичні речовини.

Двигун розміром з атом

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Команда фізиків з Трініті-коледжу в Дубліні оголосила про створення найменшого двигуна розміром в один атом, а точніше - іон кальцію. Це приблизно в 10 мільярдів разів менше, ніж звичайний автомобільний двигун.

Звісно, його енергії не вистачить для того, аби зрушити з місця машину, але він може послугувати джерелом живлення для нанотехнологій майбутнього.

У спрощеному вигляді принцип роботи "нанодвигуна" можна описати так: іон кальцію несе в собі заряд, що задає його спін - кутовий момент, який використовується для перетворення теплової енергії лазерного променя в механічні коливання.

А ці коливання, своєю чергою, грають роль махового колеса, яке може накопичувати кінетичну енергію і видавати її у вигляді окремих квантів.

Детальний опис принципу роботи двигуна і потенційні можливості його використання оприлюднені в журналі Physical Review Letters.

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