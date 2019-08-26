Пожежі в Амазонії: "Велика сімка" готує угоду про допомогу

Копирайт изображения AFP Image caption У Бразилії тривають протести, учасники яких просять про допомогу палаючим лісам

Міжнародні лідери, що зібралися на саміті G7, готують угоду про допомогу в боротьбі з пожежами у тропічних лісах Амазонії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у неділю вони наблизились до підписання угоди про надання "технічної та фінансової допомоги".

Зустріч лідерів США, Японії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Канади триває у приморському французькому місті Біарріц.

Вона відбувається на тлі міжнародної напруженості з приводу безпрецедентних пожеж у Бразилії.

Критики закидають президенту Бразилії Джаїру Болсонару антиекологічну риторику та відсутність дій щодо незаконної вирубки лісів.

Серйозність пожеж та реакція його уряду викликали протести у країні та в усьому світі.

Президент Макрон минулого тижня назвав пожежі "міжнародною кризою" та наполягав на тому, щоб вони мають бути пріоритетом на саміті G7 цими вихідними.

У неділю він сказав, що усі лідери "домовилися про те, щоб якнайшвидше допомогти країнам, які постраждали від пожеж".

"Наші команди контактують з усіма країнами Амазонії, щоб ми могли доопрацювати деякі дуже конкретні зобов'язання, пов'язані з технічними ресурсами та фінансуванням", - додав пан Макрон.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що його країна надасть 10 мільйонів фунтів стерлінгів для захисту тропічних лісів Амазонії.

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Що робить Бразилія?

У п'ятницю, зіштовхнувшись з посиленням тиску з-за кордону, президент Болсонару уповноважив військових допомогти боротися з вогнем.

Міністерство оборони заявило, що може надати для допомоги 44 тис. військовослужбовців, а чиновники у неділю підтвердили, що дозволили військове втручання у семи штатах.

Також для скидання води на уражені райони задіяли бойові літаки.

У неділю президент написав у Twiiter, що прийняв пропозицію допомоги від прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Президент Болсонару раніше критикував реакцію закордонних урядів і звинувачував їх у втручанні у національний суверенітет Бразилії.

Оголошуючи військову допомогу в телевізійному зверненні в п'ятницю, президент наполягав на тому, що лісові пожежі "існують у всьому світі" і заявив, що вони "не можуть слугувати приводом для можливих міжнародних санкцій".

У суботу президент Ради ЄС Дональд Туск визнав, що важко уявити, що блок ратифікує довгоочікувану угоду ЄС-Меркосур - знакову торгову угоду з країнами Південної Америки - в той час як Бразилія не може приборкати пожежі.

А міністр фінансів Фінляндії навіть закликав ЄС розглянути питання про повну заборону імпорту бразильської яловичини.

Наскільки серйозні пожежі?

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Лісові пожежі часто трапляються у Бразилії в сухий сезон, але супутникові дані, опубліковані Національним інститутом космічних досліджень Бразилії (Inpe), показали, що цього року вони збільшились на 85%.

Дослідники кажуть, що наразі у Бразилії зафіксували понад 75 тис. пожеж, більшість із них - в Амазонії.

Екологічні активісти кажуть про зв'язок між ставленням президента Болсонару до довкілля та нещодавнім зростанням кількості пожеж у всесвітньо відомих тропічних лісах.

Болсонару звинувачують у заохоченні шахтарів та лісорубів, які навмисно підпалюють ліс задля його незаконної вирубки.

Аналіз BBC також встановив, що рекордна кількість зафіксованих пожеж збігається з різким зменшенням штрафів за порушення, що стосуються довкілля.

Сусідня Болівія також намагається стримувати пожежі, які палають у її лісах.

У неділю президент Ево Моралес призупинив свою передвиборну кампанію і заявив, що готовий прийняти міжнародну допомогу для боротьби з вогнем у регіоні Чикітанія.

Чому Амазонія така важлива?

У Амазонії знаходяться найбільші тропічні лісі у світі, які зберігають життєво важливі запаси вуглецю, що уповільнює темпи глобального потепління. Ці ліси охоплюють низку країн, але більша їхня частина належить Бразилії.

Цей тропічний ліс називають "легенями світу" за його роль у поглинанні вуглекислого газу та виробленні кисню.

Він також є домівкою для близько трьох мільйонів видів рослин і тварин та одного мільйону корінних народів.

Політичні лідери, знаменитості та екологи закликають врятувати Амазонію. На вулиці по всьому світу вийшли тисячі протестувальників, які закликають уряди своїх країн втрутитися.

До заклику захищати тропічний ліс приєднався також і папа Франциск.

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