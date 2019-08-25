Вийшов тизер фільму за мотивами серіалу "Пуститися берега". Прем'єра вже у жовтні

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Вже цієї осені глядачі зможуть побачити фільм за мотивами серіалу "Пуститися берега", який вважається однією з найкращих багатосерійних стрічок в історії телебачення.

Новий фільм називатиметься "El Camino", його прем'єра запланована на 11 жовтня цього року.

Виробництвом стрічки займався Netflix - саме підписники стрімінгового сервісу зможуть першими оцінити фільм.

Деталі "El Camino" залишаються загадкою, але відомо, що його сюжет будується навколо того, що сталося з Джессі Пінкманом - одним із головних героїв серіалу "Пуститися берега" - після втечі з полону, показаної в останній серії шоу.

У тизері, який виклав Netflix, ми бачимо допит друга Джессі, який відмовляється розкрити, де перебуває Пінкман.

Раніше цього тижня Боб Оденкірк, який у серіалі грав ексцентричного адвоката Сола Гудмана, розповів в інтерв'ю The Hollywood Reporter, що зйомки "El Camino" вже завершені.

Режисером стрічки виступив Вінс Гілліган, автор оригінального серіалу.

Ключовим для прихильників "Пуститися берега" залишається питання про те, чи зіграє у фільмі Браян Кренстон - виконавець ролі Волтера Вайта.

"Пуститися берега" вважається одним із найкращих серіалів в історії телебачення. Стрічка отримала величезну кількість нагород, зокрема 16 премій "Еммі" і два "Золотих глобуси".

Серіал розповідав історію шкільного вчителя хімії Волтера Вайта: після того, як йому діагностували рак легенів, він разом зі своїм колишнім учнем Джессі Пінкманом починає займатися виробництвом метамфетаміну, аби забезпечити фінансове майбутнє своєї родини.

Перший епізод серіалу вийшов на екрани у 2008 році, останній - у 2013.

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