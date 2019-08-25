18-річна українка вдруге стала чемпіонкою світу з дзюдо

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Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо, який проходить у Токіо. Вона змагалася у ваговій категорії до 48 кілограмів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Національний олімпійський комітет України.

У фіналі чемпіонату Білодід перемогла 24-річну японську спортсменку Фуну Танакі, яка ставала чемпіонкою світу у 2017 році.

На шляху до перемоги в чемпіонаті українка здолала, зокрема, іспанку Лауру Абелінду Мартінес і представницю Монголії Уранцецег Мунхбат.

Це вже друга перемога Білодід на чемпіонатах світу.

Минулого року вона здобула перемогу на світовій першості в Баку - у фіналі вона так само зійшлася із Фуною Танакі.

На той момент Білодід було всього 17 років і 11 місяців, і це перетворило її на наймолодшу чемпіонку світу в історії дзюдо.

Попередній віковий рекорд належав японці Рійоко Тамурі.

У 1993 році вона здобула золоту медаль чемпіонату світу, коли їй було 18 років і 1 місяць.

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