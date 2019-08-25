Чи помрете ви в найближчі 10 років? Дізнатися відповідь допоможе новий аналіз крові

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Вчені з Нідерландів розробили аналіз крові, який дозволяє не лише оцінити загальний стан вашого здоров'я, але і з високою вірогідністю спрогнозувати, чи помрете ви своєю смертю у найближчі 10 років.

Це стало можливим після масштабного дослідження, в ході якого медики детально вивчили аналізи крові з 12 різних європейських баз даних. Загалом вони проаналізували зразки крові 44 тисяч людей.

Медикам вдалося виявити всього 14 біомаркерів, які оцінюють вірогідність смерті від будь-яких природних причин - від ішемічної хвороби до раку легень, - і на їх основі розробити загальний "індекс смерті".

Детальні результати дослідження оприлюднені в журналі Nature Communications.

Водночас автори підкреслюють, що високий "індекс смерті" не варто сприймати як неминучий смертний вирок. Біомаркери лише оцінюють нинішній стан здоров'я і вказують на високий ризик розвитку тих чи інших небезпечних захворювань. Проте його можна знизити, якщо суттєво змінити свій спосіб життя.

Навіщо це потрібно?

Комусь може здатися страшною сама думка про те, що можна здати аналіз крові і з високою вірогідністю визначити, наскільки він близький до смерті. Проте для лікаря ця інформація має величезне значення, оскільки від неї може напряму залежати вибір лікування.

Приміром, призначати пацієнту операцію чи краще обійтися менш ефективною, але й менш ризикованою терапією, яка не передбачає хірургічного втручання.

Деякі показники загального стану здоров'я - приміром, рівень холестерину або кров'яного тиску - медики вже давно використовують як можливі фактори ризику. Проте проблема полягає в тому, що ці показники достатньо сильно залежать від віку і не можуть використовуватися як універсальні - тобто такі, які дозволяють оцінити ризики будь-якого пацієнта.

Команда вчених з Нідерландів вирішила знайти біомаркери, які дозволяють зробити більш точне передбачення - безвідносно до віку чи статі пацієнта, - і їм це вдалося.

Автори роботи підкреслюють, що це наймасштабніше дослідження, що коли-небудь проводилося в цій області. Медики вивчили результати аналізів крові 44 168 європейців віком від 18 до 109 років, які зберігалися в медичних базах даних, причому кожен із пацієнтів здавав кров принаймні двічі (мінімальна різниця між аналізами склала трохи менше трьох років, максимальна - майже 17).

Окрім того, кожен із учасників дослідження дав попередню згоду на вивчення складу його крові після смерті. В результаті понад 5500 людей "здали" повторний аналіз посмертно.

"Формула смерті"

Кожен аналіз оцінювався за 226 показниками. Спочатку вчені змогли виявити 136 біомаркерів, пов'язаних з тією чи іншою причиною смерті, проте переважна більшість з них виявилися сильно взаємопов'язаними, тому медики продовжили дослідження.

Їхньою метою було знайти основні, незалежні показники, які б найбільш точно оцінювали стан здоров'я і ризик розвитку важких хвороб із загрозою смерті. Таких біомаркерів знайшлося всього 14 - зокрема концентрація у крові деяких амінокислот, а також глюкози та інших речовин.

Вчені порівняли отримані дані зі звичними показникам (які медики зараз використовують для оцінки стану здоров'я пацієнтів) і з'ясували, що запропонована ними модель точніша - особливо в тому, що стосується пацієнтів літнього віку - чоловіків і жінок, яким за 60.

У цілому ж для пацієнтів будь-якого віку аналіз цих 14 біомаркерів дозволяє передбачити вірогідність смерті впродовж найближчих 5-10 років з точністю близько 83%.

"Наші результати демонструють, що в майбутньому аналіз метаболічних біомаркерів можна буде використовувати як інструкцію для вибору лікування пацієнтів - в тому разі, якщо вони підтвердяться під час подальших клінічних досліджень", - впевнені автори роботи.

Втім, інші експерти висловлюють з цього приводу більш обережний оптимізм.

"Це дуже цікавий крок, проте нова модель ще не готова до використання", - каже професор Аманда Хеслгрейв з Університетського коледжу Лондона.

Повний список біомаркерів

XXL-VLDL-L (загальна кількість ліпідів у хіломікронах і великих ліпопротеїнах дуже низької щільності)

S-HDL-L (загальна кількість ліпідів у дрібних ліпопротеїнах високої щільності)

VLDL-D (середній діаметр частинок ліпопротеїнів дуже високої щільності)

PUFA/FA (відсоткове співвідношення полінасичених жирних кислот до загальної кількості жирних кислот)

Glc (глюкоза)

Lac (лактати)

His (гістидин)

Ile (ізолейцин)

Leu (лейцин)

Val (валін)

Phe (фенілаланін)

AcAce (ацетоацетат)

Alb (альбумін)

GlycA (ацетили глікопротеїну)

*Курсивом виділені біомаркери, високі показники яких пов'язані з підвищеним ризиком смерті. Для інших маркерів співвідношення зворотне.

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