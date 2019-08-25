Поліція США розгорнула масштабну операцію через "пораненого" колегу. Виявилося, він збрехав

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Минулої середи американські правоохоронці розгорнули масштабну операцію в Лос-Анджелесі - після того, як один з поліцейських повідомив, що його підстрелив снайпер. Тепер з'ясувалося, що він все вигадав.

"Мене поранили в праве плече. Думаю, стріляють з вікна квартири", - заявляв Анхел Рейноса через поліцейську рацію.

Після цього повідомлення правоохоронці розпочали операцію з виявлення снайпера в будинку, на який вказав Рейноса.

До будівлі підтягли спецпризначенців і бронетехніку.

Самого Рейносу одразу ж відвезли до лікарні.

Проте в якийсь момент з'ясувалося, що жодних ран у поліцейського немає.

Пан Рейноса згодом визнав, що історію про поранення вигадав, а дірки на своїй сорочці вирізав ножем - щоб зімітувати отвори від куль.

Не зрозуміло, чому правоохоронцям знадобилося так багато часу, щоб зрозуміти, що жодних поранень в їхнього колеги немає, а вся його історія - вигадка.

У поліції кажуть, що досі не змогли з'ясувати, чим керувався Рейноса, коли брехав, і навіщо йому це знадобилося.

Наразі поліцейського відсторонили від виконання обов'язків. Щодо нього відкрито кримінальну справу.

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