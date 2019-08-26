Вимоги Трампа повернути Росію до G7 спричинили скандал на саміті "сімки" - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption У питанні щодо повернення Росії до G7 Трампа підтримав лише один лідер. І це був не президент Франції

Вимога президента США Дональда Трампа повернути Росію у G7 спричинила справжній скандал на саміті "Великої сімки" у французькому Біарріці. Про це повідомляє низка західних ЗМІ.

У неділю Дональд Трамп у розмові з журналістами публічно виступив за повернення Росії до участі у самітах організації найбільш розвинених країн світу.

"Є люди, які хотіли б, щоб Росія повернулася. Я думаю, це було б корисно для багато чого в світі. Є ті, хто зі мною згоден, і ми обговорюємо це. Не знаю, яке саме ми приймемо рішення, але минулого вечора ми обговорювали Росію - чи хочемо ми запросити її повернутися чи ні ", - сказав президент США.

Втім, згідно з даними джерел кількох видань, спроби президента США повернути Росію до G7 зазнали краху, його підтримала лише одна країна.

Guardian з посиланням на власні дипломатичні джерела пише, що дискусія щодо цього питання виявилася "запеклою" - Трампа підтримав лише прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, уряд якого вдже перебуває у відставці, але продовжує виконувати обов'язки.

Японський прем'єр Шінзо Абе зайняв нейтральну позицію. Решта ж лідерів - Борис Джонсон, Ангела Меркель, Джастін Трюдо, Дональд Туск та Емманюель Макрон - заявили, що не підтримують таку ідею.

"Ці лідери наполягають, що G7 - це сім'я, клуб та спільнота ліберальних демократичних держав, тож президента Путіна не можна пускати назад", - цитує газета джерело.

На думку американського президента, Росію варто повернути до організації, щоб разом обговорювати питання щодо Ірану, Сирії та Північної Кореї.

За словами газети, попри те, що світові лідери насолоджувалися "теплим вітерцем та переважно сонячним небом" під час саміту на узбережжі Атлантики, їхні непорозуміння та тривога щодо майбутнього були на поверхні.

"Опинившись у пастці кількох глобальних криз, ця група великих індустріалізованих демократій перебуває у найбільш розділеному стані з часів заснування у 1977 році", - резюмує Guardian.

Інформацію про конфлікт щодо Росії на саміті підтверджують джерела кількох інших ЗМІ, зокрема, Reuters та AFP.

"(Розмова) стала злегка напруженою з приводу ідеї про те, що G7 - це клуб ліберальних демократій ... цю точку зору явно не поділяв Трамп", - цитує агентство Reuters неназваного чиновника.

Ідея, яка викликає чвари

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саміт G8 у 2013 році став для президента Росії Путіна останнім

"Велика сімка" - міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, США, Францію та Японію, а з 1998 по 2014 рік на їхні зустрічі запрошували також представників Росії, перетворивши об'єднання на "Велику вісімку".

Після анексії Криму у 2014 році Росію виключили.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що президенти США та Франції обговорили можливість запросити Росію до участі у саміті цього об'єднання у 2020 році, аби відновити формат "Великої вісімки".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та прем'єр Британії Борис Джонсон заявили, що не згодні з такою ініціативою.

Пані Меркель пов'язала повернення Росії до G8 з виконанням Мінських домовленостей, а британський прем'єр підтримав лідерку Німеччини та, окрім України, ще згадав події у Солсбері.

Сам президент Франції пізніше сказав, що Росія не може просто так, без виконання умов, повернутися до "Великої вісімки".

"Виключення Росії було пов'язане із захопленням української території. Тому важливою умовою є знаходження рішення щодо України", - прокоментував він.

Розкритикував таку ідею і президент України.

"З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни", - написав президент України у своєму Facebook.

Туск: Краще запросити Україну

Президент Європейської Ради Дональд Туск радить лідерам країн "Великої сімки" (G7) запросити на наступну зустріч Україну, як гостя, а не Росію.

Про це він заявив на прес-конференції у Франції перед початком зустрічі лідерів країн G7.

"Коли мова йде про те, запрошувати чи ні Росію за стіл, я б хотів сказати наступне. Перше — причина, через яку Росію не запросили у 2014 році, все ще зберігається. Більш того, є і свіжа причина — недавня провокація РФ в Азовському морі", - наводить слова Туска "Інтерфакс-Україна".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голова Єврокомісії Дональд Туск запропонував запросити на наступний саміт G7 Україну як гостя

За його словами, другий важливий момент, це те, що Росію запросили на "Велику сімку" в перший раз у 1998 році тому, що "ми вірили, що вона буде розвиватися шляхом ліберальної демократії, верховенства права і прав людини".

"Сьогодні я спробую переконати моїх співрозмовників, що краще буде запросити Україну як гостя, звичайно, на наступну зустріч G7, аби почути думку нового президента", - заявив Туск, цитує УНІАН.

Він зазначив, що говорив з президентом України два дні тому і знає, що "він був би в цьому зацікавлений" у такому запрошенні.

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