У США науковці закликали не використовувати ядерну зброю проти ураганів

Копирайт изображения NOAA Image caption Ураган "Флоренс" завдав шкоди східному узбережжю США у 2018 році

Використання ядерної зброї для протидії ураганам не є чудовою ідеєю, заявило американське наукове агентство після новин про те, що президент Дональд Трамп хоче дослідити такий варіант.

Сайт новин Axios повідомив, що пан Трамп начебто запитував кількох представників з Міністерства внутрішньої безпеки та Ради національної безпеки про таку можливість.

Національне управління океанічної та атмосферної атмосфери (NOAA) заявило, що результати використання ядерної зброї проти ураганів будуть "руйнівними".

Дональд Трамп заперечує, що пропонував використовувати ядерну зброю.

Після повідомлень про пропозицію пана Трампа, гештеґ #ThatsHowTheApocalyseStarted ( "Ось як почався Апокаліпсис") став трендом у Twitter.

Втім, ідея використання ядерної зброї у цьому випадку обговорюється вже не вперше.

Яким буде результат використання ядерної зброї проти ураганів?

За інформацією Axios, Дональд Трамп начебто запитав радників, чому б не скидати бомбу в "око шторму" - зону спокійної погоди в центрі ураганів, щоб зупиняти їх до того, як вони дійдуть до узбережжя США.

Науковці NOAA наголошують, що використання ядерної зброї проти ураганів "може навіть не змінити шторм", а "радіоактивні опади досить швидко перемістяться з вітром, і завдадуть шкоду суші".

Складність із застосуванням вибухових речовин для впливу на рух ураганів, як зазначають вчені, полягає в кількості необхідної енергії.

Викид тепла урагану еквівалентний 10-мегатонній ядерній бомбі, що вибухає кожні 20 хвилин.

Попри те, що механічна енергія бомби ближче до енергії бурі, "завдання зосередити навіть половину енергії на віддаленій ділянці океану було б нездоланним", додають в агентстві.

Копирайт изображения PA Image caption Дональд Трамп вже заявив, що не пропонував використовувати ядерні бомби проти ураганів

"Удари по слабких тропічних хвилях (зонам відносно низького тиску, що рухаються зі сходу на захід, провокують хмари та грози і можуть спричинити тропічні циклони. - Ред.) або районам зниженого атмосферного тиску до того, як вони матимуть шанс перерости в урагани, теж не є перспективними", - говорить науковці.

"Близько 80 таких надзвичайних явищ утворюються щороку в басейні Атлантики, але лише близько п'яти з них у середньому стають ураганами. Немає можливості заздалегідь сказати, які з них перетворяться ( в урагани. - Ред.)", - додають вони.

Як довго обговорюють цю ідею?

Ідея бомбардувати ураган існує приблизно з 50-х років, коли цю пропозицію висловив вчений, який працював на урядову організацію.

Під час виступу в Національному прес-клубі в 1961 році, Френсіс Річелдерфер, керівник Бюро погоди США, заявив, що "може уявити можливість підриву ядерної бомби в зоні урагану далеко у морі".

Водночас тоді він додав, що бюро погоди почало б отримувати ядерну зброю лише тоді, коли "ми знатимемо, що робимо", повідомляє National Geographic.

Науковці NOAA зазначають, що цю ідею часто згадують під час сезону ураганів

Коли в США сезон ураганів

Сезон ураганів Атлантичного океану триває з 1 червня до кінця листопада. Пік сезону настає у вересні, коли температура моря є найвищою.

Раніше цього місяця NOAA попередила, що зараз сприятливі умови для появи великої кількості ураганів. Прогнозують від 10 до 17 штормів, які отримають назви. З них 5-9 стануть ураганами, зокрема від 2-4 очікують найбільших масштабів та наслідків.

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