Президент Бразилії образив дружину Макрона. Той відповів

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Президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують у неприйнятній грубості після того, яка чимало людей дійшли висновку, що він посміявся над зовнішнім виглядом дружини президента Франції Емманюеля Макрона.

Один із прихильників Болсонару висміяв 66-річну Бріжит Макрон, виклавши у своєму фейсбуці дві фотографії: одну - дружини Макрона, іншу - дружини Болсонару Мішель. До публікації він додав коментар: "Тепер ви розумієте, чому Макрон переслідує Болсонару?".

Офіційний акаунт президента Болсонару відповів: "Не ображай його, друже, ха-ха".

Сам Емманюель Макрон назвав ці коментарі надзвичайно грубими і образливими.

"Він сказав дуже зневажливі слова на адресу моєї дружини. Я з великою повагою ставлюся до народу Бразилії, і сподіваюсь, що у цієї країни незабаром буде президент, готовий виконувати свої обов'язки", - сказав Макрон під час пресконференції в у французькому Біарріці.

Пресслужба Болсонару відмовилася коментували цей інцидент.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жаїр Болсонару із дружиною Мішель

Цей обмін репліками став продовженням конфлікту між обома президентами, який розпочався з дипломатичних суперечок щодо пожеж в Амазонії.

На саміті "Великої сімки" Макрон розкритикував бразильську владу за те, що та нібито не робить нічого, щоб побороти лісові пожежі, що вирують в Амазонії.

Макрон пропонував скликати екстрену зустріч для того, аби обговорити лісові пожежі, і як розвинені країни могли б допомогти Бразилії.

"Наш дім палає. Тропічний ліс Амазонії - легені всього світу, які виділяють 20% кисню на Землі, - горить. Це міжнародна криза. Члени "Великої сімки", давайте обговоримо цей надзвичайний стан протягом двох днів!", - написав Макрон у своєму фейсбуці напередодні саміту.

У відповідь Бразилія заявила, що Франція ніяк не може позбавитися колоніального мислення.

Президент Болсонару відомий своїми образливими заявами на адресу жінок, темношкірих та інших меншин.

Найбільший резонанс викликали його слова, сказані у вересні 2014 року під час дебатів з сенаторкою Марією ду Розаріу.

"Я б тебе зґвалтував, бо ти цього заслуговуєш", - сказав їй Болсонару.

У квітні 2017 року скандал викликала інша заява політика: "У мене п'ятеро дітей. Чотири сини, але на п'ятій дитині я ослаб, і з'явилася донька".

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