Оптимісти мають більше шансів прожити довге життя - дослідження

Копирайт изображения Unsplash

Американські дослідники дійшли висновку, що оптимісти мають більше шансів прожити "виключно довге" життя - понад 85 років.

Ймовірно, це пов'язано, зокрема, з тим, що оптимістам легше контролювати свої емоції і вони більш захищені від стресу.

У дослідженні брали участь дві групи людей, яких залучали до інших досліджень - 70 тисяч жінок і близько 1 500 чоловіків.

Вчені вивчали як їхній рівень життєвого оптимізму, так і загальний стан здоров'я і спосіб життя.

З'ясувалося, що найбільш оптимістичні чоловіки та жінки мають прогнозовану тривалість життя на 11-15% більшу, аніж найменш оптимістично налаштовані учасники дослідження.

Вірогідність того, що представники першої групи доживуть до 85 років набагато вища, кажуть вчені.

"Наші результати свідчать, що підвищення рівня оптимізму може сприяти довголіттю і здоровому старінню", - каже одна із авторок дослідження, професор Левіна Лі з Медичної школи Бостонського університету.

Копирайт изображения Getty Images

При цьому вона зазначає, що причини того, чому саме оптимістичні люди живуть довше - й досі лишається темою для дискусій.

"Більш здоровий спосіб життя і низький рівень депресій хоч і пояснюють наші висновки, але лише частково", - додає пані Лі.

"Дані інших досліджень кажуть про те, що більш оптимістичні люди, як правило, мають цілі і впевненість в їх досягненні, більш ефективні у вирішенні проблем і краще можуть регулювати свої емоції у стресових ситуаціях".

Професор Брюс Худ, який викладає у Брістольському університеті курс "Наука про щастя", каже, що нове дослідження стало ще одним доказом переваг позитивного мислення.

"Думаю, одна із причин - саме те, що оптимісти краще справляються зі стресом. Стрес чинить вплив на імунну систему, тому існує вірогідність того, що організм оптиміста краще бореться з інфекціями".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!