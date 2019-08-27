Бразилія відмовиться від $22 млн, які G7 виділила на боротьбу з пожежами в Амазонії

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У бразильському уряді заявили, що відмовляться від коштів на боротьбу з пожежами в Амазонії, які країні домовилися виділити учасники саміту "Великої сімки".

Французький президент Емманюель Макрон напередодні заявив, що Бразилії виділять 22 мільйони доларів.

Представники бразильської влади не пояснили, чому саме не приймуть запропоновані кошти. Втім, раніше президент країни Жаїр Болсонару звинувачував Францію в тому, що вона поводиться з Бразилією, як із колонією.

Міністр оборони країни заявляв, що пожежі в Амазонії не вийшли з-під контролю. За його словами, до гасіння пожежі залучені 44 тисячі військовослужбовців.

Член команди Жаїра Болсонару Онікс Лоренцоні, коментуючи пропозицію надання грошової допомоги G7, заявив виданню Globo: "Дякуємо, але, можливо, буде краще, якщо ці ресурси використають для відновлення лісового покриву в Європі".

Безпрецедентні пожежі в Амазонії тривають з початку серпня. Президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня назвав ситуацію "міжнародною кризою".

До чого тут сварка президентів?

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Між французьким і бразильським лідерами наразі триває публічний конфлікт, який розпочався із заяви пана Макрона щодо ситуації із лісовими пожежами в Амазонії.

Кілька днів тому Макрон розкритикував бразильську владу за те, що та нібито не робить нічого, щоб побороти лісові пожежі, що вирують в Амазонії.

Макрон пропонував скликати екстрену зустріч для того, аби обговорити лісові пожежі, і як розвинені країни могли б допомогти Бразилії.

"Наш дім палає. Тропічний ліс Амазонії - легені всього світу, які виділяють 20% кисню на Землі, - горить. Це міжнародна криза. Члени "Великої сімки", давайте обговоримо цей надзвичайний стан протягом двох днів!", - написав Макрон у своєму фейсбуці напередодні саміту.

У відповідь Бразилія заявила, що Франція ніяк не може позбавитися колоніального мислення.

У п'ятницю, на тлі критики дій бразильської влади, президент Болсонару розпорядився залучити до гасіння пожеж військовослужбовців.

У неділю президент також написав у своєму твіттері, що погодився прийняти допомогу від прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

До цього Болсонару дуже критично реагував на пропозиції інших країн про допомогу і звинувачував їх у втручанні у внутрішні справи Бразилії.

Наскільки все погано?

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Лісові пожежі для Бразилії - не рідкість. Через спеку вони виникають у країні майже постійно.

Проте, за підрахунками експертів, цьогоріч пожежі на 85% сильніші, ніж минулого року.

Лише цього місяця в країні зареєстровано понад 35 тисяч осередків займання, і ця цифра з усією ймовірністю буде рости.

Критики звинувачують президента Жаїра Болсонару в тому, що він закриває очі або заохочує шахтарські та лісозаготівельні компанії до того, аби ті влаштовувати незаконні підпали лісів, щоб очистити територїі для розвитку видобувних підприємств або звільнення землі під ферми.

Аналіз BBC також показав, що рекордна кількість зареєстрованих пожеж збігається у часі із різким зниження кількості штрафі, які видаються у Бразилії за екологічні порушення.

Сам Болсонару під час однієї з пресконференцій заявив, що ліси у Бразилії підпалюють закордонні неурядові організації.

Втім, на питання про те, чи є у нього якісь докази на користь цієї версії, він, як повідомляє агентство Reuters, сказав, що немає "жодних письмових записів" щодо підозр.

"Це могли б бути - я це не стверджую достеменно - кримінальні дії представників неурядових організацій, які намагаються налаштувати проти мене, проти уряду Бразилії. Але це війна, з якою ми стикаємося", - сказав Болсонару.

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