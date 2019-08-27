Журнал переплутав фото темношкірих моделей - cкандал у Австралії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адут Акеч каже, ця ситуація має стати сигналом для фешн-індустрії

Австралійський журнал вибачився за те, що проілюстрував матеріал про модель Адут Акеч знімком іншої темношкірої жінки.

Сама модель, коментуючи цей інцидент, заявила, що ця помилка журналу "Who" її сильно зачепила.

У виданні було оприлюднене інтерв'ю моделі, в якому вона розповіла, зокрема, про свою кар'єру у фешн-індустрії і ставлення суспільства до людей з іншим кольором шкіри.

Журнал "Who" вже оприлюднив заяву, в якій вибачився за публікацію неправильного фото і пояснив, що помилки припустилися працівники агентства, яке брало участь в підготовці інтерв'ю.

У своєму інстраграмі Адут Акеч написала: "Це дуже мене засмутило, змусило відчувати злість і неповагу до себе".

За її словами, ситуація ще раз піднімає проблему того, що чимало людей у світі вважають, що "всі темношкірі дівчата з Африки виглядають однаково".

Окрім публікації публічних вибачень, представники журналу "Who" також особисто зв'язалися з пані Акеч і пояснили, чому сталася помилка.

Модель каже, що не хоче звинувачувати в чомусь працівників видання, але ситуація, за її словами, вказує на проблему, яка існує у фешн-індустрії.

"Я відчуваю, що з білою моделлю такого ніколи б не трапилося", - каже Адут Акеч.

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