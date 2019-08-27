У Бангладеш зі шлюбних документів приберуть графу про цноту
Під час реєстрації шлюбу жінкам у Бангладеш більше не потрібно буде вказувати, чи є вони незайманими. Так вирішив Верховний суд країни.
Тепер графу про цноту замінить графа "неодружена".
Борці за права жінок, які наполягали, що графа про цноту є принизливою, кажуть, що задоволені вердиктом.
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Раніше в документах про укладання шлюбу згадувалося бенгальське слово "kumari".
Його, як правило, використовують, коли мова йде про неодружених жінок, але водночас воно має й інше значення і вказує на незайманість жінки.
У неділю суд своїм рішенням наказав в подальшому використовувати в документах більш точне слово "obibahita", яке описує неодружену жінку. Інших значень воно не має.
Тепер у жінки буде три варіанти, які можна вказати в документах про реєстрацію шлюбу: "неодружена", "розлучена" і "вдова".
Очікується, що зміни набудуть чинності вже за кілька місяців.
"Це знакове рішення", - каже Айнун Нахар Сіддікуа, адвокат, яка займалася цією справою.
Вона сподівається, що рішення Верховного суду покращить ситуацію із правами жінок у Бангладеш.
Працівник одного з місцевих центрів реєстрації шлюбів Мохаммед Алі Акбар Саркер розповів агентству Reuters, що тепер чекатиме, поки влада дасть розпорядження змінити текст в офіційних формах про шлюб.
"Я уклав багато шлюбів, мене часто запитували, чому в чоловіків є свобода не розкривати свій статус, а в жінок ні. Я завжди відповідав, що це залежить не від мене", - каже він.
"Сподіваюся, тепер мені цього питання не ставитимуть".
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