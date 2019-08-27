Скільки українська армія втратила в Іловайську? Нові дані Генштабу

Українська армія втратила у боях за Іловайськ у серпні 2014 року 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 військовослужбовців досі у полоні. Про це йдеться у відповіді Генштабу на запит BBC News Україна.

"Кількість загиблих військовослужбовців у боях за Іловайськ - 220 осіб, 44 - поранено, 40 - зниклих безвісти, 13 утримуються у заручниках (станом на 22 серпня 2019)", - повідомив Генштаб.

Там уточнили втрати безпосередньо під час виходу "зеленим" коридором: "Саме 29 серпня 2014 року: загинуло - 129 осіб, поранено - 18 осіб, зникли безвісти - 22 особи (станом на 22 серпня 2019 року - 10 залишаються), у заручниках - 10 (станом на 29.08.2014)".

У Генштабі також відзначають, що "до загиблих додано к-сть зниклих безвісти, які були ідентифіковані за експертизою ДНК станом на 16 серпня 2019".

Такі цифри не враховують загиблих добровольчих підрозділів МВС, які воювали в Іловайську в серпні 2014 року разом з армією.

Раніше військова прокуратура повідомляла, що загальні втрати МВС і ЗСУ під Іловайськом були 366 бійців.

Колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко у недавньому інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів, що добровольчі батальйони втратили у тих боях 200 бійців.

Таким чином, з урахуванням відповіді Генштабу на запит BBC News Україна, загальні втрати сил АТО під Іловайському в серпні 2014 року можуть сягати 420 бійців.

Водночас ця цифра може бути ще більшою із врахуванням 40 зниклих безвісти (серед них - бійці, родичі яких відмовляються визнавати їхню загибель та не вірять результатам ДНК-експертизи тіл), а також померлих пізніше від поранень, отриманих під Іловайськом.

24 серпня президент Зеленський підписав указ про щорічне відзначення 29 серпня як Дня пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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За даними військової прокуратури, головною причиною втрат АТО у серпні 2014 року стало вторгнення дев'яти батальйонно-тактичних груп російської армії. Крім того, на ситуацію вплинув низький рівень боєздатності української армії, дезертирство і невиконання наказів, а також "окремі помилки керівництва АТО під час планування та проведення військових операцій, які не перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням тяжких наслідків - загибелі українських військових".

У Москві факт вторгнення своєї армії на Донбас заперечують й стверджують, що під Іловайськом сили "ДНР" змогли провести вдалу контратаку.

Слідство Головної військової прокуратури щодо Іловайська ще не завершене. Його хід засекречений.

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