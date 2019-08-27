Богатирьову затримали в аеропорту "Київ"

Копирайт изображения УНІАН

Українські прикордонники затримали ексміністра охорони здоров'я і секретаря РНБО Раїсу Богатирьову. Про це BBC News Україна повідомило джерело у Держприкордонслужбі.

Затримання відбулося в аеропорту "Київ" ("Жуляни"), куди пані Богатирьова прилетіла з Мінська.

Як відзначає джерело, Раїса Богатирьова є фігурантом кримінальної справи. Через це її ім'я є в списках прикордонників на затримання. Прикордонники вже передали Богатирьову поліції.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало згодом підтвердив BBC News Україна факт затримання.

Водночас, у якій саме справі це відбулося, точної інформації поки що немає.

Раніше проти Раїси Богатирьової було порушено справу за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

Копирайт изображения МВС Image caption Профіль Богатирьової у базі розшуку МВС

Ця стаття передбачає ув'язнення на строк від семи до дванадцяти років.

До вересня 2016 року Раїса Богатирьова передувала у базах міжнародного розшуку, однак пізніше її ім'я звідти прибрали.

"Ще у 2015 році у кримінальному провадженні з метою отримання доказів протиправної діяльності Р. Богатирьової до компетентних органів іноземних країн скеровано запити про надання міжнародної правової допомоги, які до цього часу перебувають на виконанні іноземних компетентних установ", - повідомляли у Генпрокуратурі восени 2016 року.

Раїса Богатирьова була депутатом, у з 2012 до початку 2014 року очолювала Міністерство охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова.

А в часи президента Віктора Ющенка була секретарем Радбезу.

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