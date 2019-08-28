Чому старі солодощі такі смачні? Ретроцукерки повертаються

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Якими були ваші улюблені солодощі в дитинстві? Вчені кажуть, що люди на все життя запам'ятовують смаки, які полюбили дітьми і які можуть повертати відчуття з далекого минулого.

Британська інсайт-комапнія Kantar відзначає збільшення продажів ретро-солодощів, які з'явилися на ринку ще багато років тому.

Наприклад, продажі лимонного щербету виросли за останні п'ять років на 176%, а ретро-льодяників з ревеню - на 99%.

Гарет Деві з Kantar каже, що причиною такого успіху ретро-цукерок є те, що їх залюбки купує і молодь, і старше покоління, хоча смак може і відрізнятися.

Копирайт изображения Great British Tuck Shop

"Споживачі не змінюють своїх звичок з віком, тож ті, хто виріс на смаках м'яти чи анісу, полюбляють ці солодощі і в свої 50 чи 60 років", - пояснює він.

Водночас, додає експерт, хоча нові покоління перейшли на нові, більш солодкі смаки, це заміщення не проходить повністю - людям просто хочеться продуктів, які вони знають.

Водночас, як відзначають у іншій компанії, яка вивчає ринок, Mintel, зростання популярності ретро-солодощів пов'язано і з ностальгією.

Копирайт изображения Great British Tuck Shop

Такі цукерки і шоколад несуть у собі "хвилюючі спогади дитинства". Ці ж смаки можуть викликати відчуття комфорту, радощів і захоплення.

Вінтажні та ретро-продукти все більше входять у моду, відзначають у Mintel.

Копирайт изображения Great British Tuck Shop Image caption А от солодощі, які нагадують сигарети, навряд чи повернуться на ринок

У соцмережах навіть проводилися кампанії з вимогою до виробників відновити виробництво солодощів, які припинили продавати.

Утім, не всі старі смаколики мають шанси повернутися на прилавки - так у Британії навряд чи скасують заборону на продаж солодощів у вигляді сигарет, яку запровадили ще у 2004 році через поради Всесвітньої організації з охорони здоров'я щодо максимального відмежування дітей від куріння.

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