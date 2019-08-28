У Дрогобичі вибухнув газ у житловому будинку: є загиблі

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У ніч з 27 на 28 серпня у чотирьохповерховому житловому будинку в Дрогобичі (Львівська область) вибухнув побутовий газ.

Як повідомляють у ДСНС, вибух стався близько третьої години ночі. Один з під'їздів будинку повністю обвалився - з першого по четвертий поверх.

У поліції Львівської області спочатку повідомили, що станом на 7:30 ранку було виявлено тіла двох загиблих, потім інформацію уточнили і написали про одного загиблого.

Ще шістьох людей вдалося витягти з-під завалів, вони госпіталізовані.

Копирайт изображения Поліція Львівської області

Водночас у ДСНС говорять про сімох госпіталізованих і уточнюють, що четверо з них - неповнолітні діти.

"Серед постраждалих 6-річний хлопчик, двоє дівчаток віком 9 та 12 років, 17-річна дівчина, 19-річний хлопець, а також дві жінки віком 39 та 41 рік", - йдеться у повідомленні.

Копирайт изображения Поліція Львівської області

Наразі на місці вибуху триває пошуково-рятувальна операція, рятувальники продовжують розбирати завали.

До операції залучені понад 170 людей і понад 30 одиниць техніки.

Копирайт изображения Поліція Львівської області

У поліції також розповіли, що вже відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі. Зараз ми встановлюємо, що могло спричинити обвал будівлі", - розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Львівщини Тарас Сабанюк.

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