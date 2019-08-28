У Нідерландах судять лікарку, яка зробила евтаназію пацієнтці. Та могла чинити спротив

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У Нідерландах триває суд над лікаркою, яка зробила евтаназію пацієнтці, що страждала на деменцію.

Прокурори вважають, що лікарка зробила недостатньо, аби впевнитися у тому, що пацієнтка надала згоду на смерть. Це перша подібна справа у Нідерландах з 2002 року - відтоді, як в країні легалізували евтаназію.

74-річна пацієнтка тривалий час страждала на хворобу Альцгеймера, вона померла у 2016 році.

За версією прокурорів, під час введення жінці смертельної дози препарату, лікарка попросила родичів пацієнтки потримати її: нібито пацієнтка у цей момент чинила певний спротив.

Сама лікарка наполягає на тому, що все робила правильно.

Сторона обвинувачення зазначає, що не вимагає відправити лікарку за ґрати, але хоче з'ясувати, як застосовувати закон про евтаназію у випадках, коли йдеться про хворих на деменцію.

Родичі померлої пацієнтки підтримали лікарку.

Нідерланди - це перша країна в світі, яка легалізувала евтаназію. Водночас у законі прописані суворі правила, за якими має відбуватися ця процедура.

Як проходила процедура евтаназії

За чотири роки до своєї смерті і незабаром після того, як їй діагностували хворобу Альцгеймера, пацієнтка написала заяву, в якій попросила зробити їй евтаназію до того, як вона стане повністю залежною від медичного догляду.

Але у заяві, кажуть прокурори, жінка зауважила: "Я хочу мати можливість вирішити, коли мені помирати і коли час настав".

Водночас лікарка, за версією слідства, прийняла рішення про евтаназію, ґрунтуючись на її першому твердженні.

В останній день життя пацієнтки їй у каву додали седативний препарат, і вона знепритомніла. Проте в якийсь момент вона прийшла до тями, і родичам довелося тримати її поки лікарка не завершила процес евтаназії.

Очікується, що суд винесе вирок у цій справі за два тижні.

Донька померлою пацієнтки публічно подякувала лікарці: "Вона звільнила мою маму з ментальної вʼязниці, в якій вона опинилася".

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