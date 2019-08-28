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Суд відпустив керівника агенції "РИА Новости - Украина" з-під варти під особисте зобов'язання. Про це повідомляють "РИА Новости - Украина" та "Українські новини".

Раніше захист Вишинського наполягав, що сторона обвинувачення не надала доказів того, що він може втекти від слідства, а отже немає жодних причин залишати його під вартою.

Саме тому адвокати просили випустити їхнього підзахисного під особисте зобов'язання.

Деякі ЗМІ повідомили, що державний обвинувач не заперечував проти зміни запобіжного заходу. Проте у прес-службі української прокуратури Криму не змогли підтвердити цю інформацію.

В їхньому прес-релізі також немає даних щодо можливої підтримки обвинувачами зміни запобіжного заходу.

Звільнення Вишинського стало можливим завдяки рішенню Конституційного суду, схваленому у червні цього року. Він визнав незаконною норму Кримінального кодексу, яка фактично зобов'язувала суд обирати для обвинувачуваних у держзраді запобіжний захід у вигляді арешту.

Вишинського випустили з-під варти на тлі чуток про те, що найближчими днями між Україною і Росією може відбутися обмін ув'язненими.

Чи можливий обмін?

Минулого місяця президент Володимир Зеленський не виключив можливість обміну Кирила Вишинського на українського режисера Олега Сенцова, якого засудили в Росії.

"Якщо ми кажемо про добру волю і справді бажаємо, щоб це відбулося найближчим часом, - ми готові обміняти Кирила Вишинського. Сенцов - це як приклад. Але це не розмінна монета", - сказав Зеленський.

Також у ЗМІ лунали версії, що Вишинського можуть обміняти на журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка.

Водночас на прес-конференції у Москві речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "повернення" Кирила Вишинського у Москву було б "чудовим першим кроком" щодо нормалізації відносин з боку Києва.

Сам Кирил Вишинський відмовився брати участь в можливому обміні між Україною і Росією. Про це минулого тижня розповів його адвокат Андрій Доманський.

"Заяв про якийсь там обмін він не писав. Бажань про обмін не висловлював. До нього зверталися українські політики, зокрема омбудсмен Денісова, з проханням написати такі заяви. На що було відмовлено".

"Він не визнає свою провину і розуміє, що його затримали з єдиною метою - здійснити оцей так званий обмін", - заявив Доманський.

У чому звинувачують Вишинського?

15 травня 2018 року Вишинського затримала СБУ після обшуків у київському офісі "РИА".

Українська спецслужба стверджує, що весною 2014-го Кирило Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму, за що отримав державну нагороду "За повернення Криму".

А пізніше, за даними СБУ, він працював на підтримку "ДНР/ЛНР".

На свою діяльність Кирило Вишинський нібито щомісяця отримував з Росії 53 тисячі євро, які переправлялися через Сербію.

Копирайт изображения Прес-служба Генпрокуратури Image caption У Вишинського знайшли російський паспорт і медаль "за повернення Криму"

На судових засіданнях Кирило Вишинський визнав, що має два паспорти - російський та український, але заперечив висунуті проти нього звинувачення і назвав справу проти себе тиском на свободу слова.

Вишинський заявляв, що матеріали антиукраїнського спрямування, про які говорить обвинувачення, насправді просто критикували президента України Петра Порошенка та його оточення.

Він наголосив, що може відмовитися від українського громадянства.

За звинуваченнями у держзраді Кирилу Вишинському загрожує до 15 років в'язниці.

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