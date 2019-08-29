Пити червоне вино корисно - принаймні для кишківника
Червоне вино може бути корисним для кишківника, адже воно збільшує кількість різних видів корисних бактерій, які там живуть, вважають дослідники.
Корисний вплив, швидше за все, чинять поліфеноли - сполуки, яких у білому вині, пиві та сидрі набагато менше, говорить команда Королівського коледжу Лондона.
Для помітних змін було достатньо одного келиха на два тижні, але дослідники попереджають, що такі результати - не привід іти в запій.
Поліфеноли містяться також у багатьох фруктах та овочах.
Чому це важливо?
Поліфеноли, на кшталт ресвератролу, що міститься у шкірці червоного винограду - це мікроелементи, які, як вважають, мають корисні властивості і створюють поживне середовище для корисних бактерій, що живуть у нашому кишківнику.
У людському кишківнику живуть трильйони бактерій та інших мікроорганізмів, які допомагають підтримувати здоров'я.
Все більше досліджень показують, що невеликі зміни у мікробіомі можуть зробити нас більш вразливими до таких хвороб, як синдром роздратованого кишечника, хвороби серця і ожиріння, і навіть можуть впливати на наш настрій і психічне здоров'я.
Дієта, спосіб життя і деякі медикаменти можуть порушити збалансовану кишкову екосистему.
Як проводили дослідження?
У дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі Gastroenterology, взяли участь кілька тисяч людей з Британії, Нідерландів і США.
Всі вони - близнюки; їх запитували про те, якої дієти вони дотримуються і яким алкогольним напоям надають перевагу.
У тих, хто обирає червоне вино, мікробіом виявився різноманітнішим, ніж у інших.
Чим більше червоного вина споживала людина, тим різноманітнішими ставали бактерії у її кишківнику - водночас, цілком достатньо було одного келиха на тиждень чи два.
Ніхто з учасників дослідження не зловживав спиртним.
Дослідники відзначають, що зловживання, скоріш за все, шкодить мікробіому і здоров'ю людини в цілому.
Що кажуть експерти?
"Це неекспериментальне дослідження, тому ми не можемо довести, що ефект, який ми спостерігали, викликало саме червоне вино, - каже одна з авторів дослідження Каролін Ле Рой. - Якщо вам потрібно вибрати один алкогольний напій, то варто обрати червоне вино, адже воно може мати гарний вплив на вас і на ваші кишкові мікроби, що, в свою чергу, може також добре позначитися на вазі і ризику серцевих захворювань".
Однак випивати щодня - не потрібно, варто дотримуватися помірності, підкреслює Ле Рой.
Вона має намір провести ще одне дослідження - запропонувати учасникам вибір: червоне вино, виноградний сік або нічого з цього, і подивитися, як це позначиться на мікробіомі.
"Ми дізнаємося про кишкові бактерії все більше і більше. Це комплексне питання, що вимагає багатьох досліджень, але ми вже знаємо, що чим різноманітніший мікробіом, тим краще для нашого здоров'я", - каже вона.
- Метелики в животі. Як кишечник впливає на наше самопочуття
- "Дружні" вагінальні бактерії пов’язали з розвитком раку яєчника
Алекс Вайт з Британської організації харчування говорить: "Результати цього дослідження цікаві, і вплив, які наша дієта чинить на мікробіом - захопливий предмет для вивчення. Однак потрібно провести більше досліджень для того, щоб робити впевнені висновки про зв'язок між вживанням червоного вина і зміною кишкової флори".
"Слід пам'ятати, що вживання великої кількості алкоголю веде до розвитку багатьох проблем зі здоров'ям, включно з деякими видами раку, хворобами серця, інсультами та ураженням печінки. Щоб мінімізувати ризики, дорослим рекомендують вживати не більше 14 порцій алкоголю на тиждень на регулярній основі", - каже він.
Порцією алкоголю у британській медицині вважають еквівалент 8 г чистого спирту, тобто 250 мл пива або 25 мл 40-градусного напою.
"У результатів дослідження є свої переваги, - каже представниця Британської дієтичної асоціації Меган Россі, яка не брала участі у дослідженні. - Я б не радила людям починати пити червоне вино, але якщо вони вже випивають час від часу, їм не варто почуватися винними - і це навіть може бути корисним".
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!