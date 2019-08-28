Зеленський, Разумков і Богдан: соціологи розповіли про довіру до політиків

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Серед політичних лідерів, керівників новообраних фракцій Ради та найбільших бізнесменів українці найбільше довіряють Володимиру Зеленському, Дмитру Разумкову та Андрію Богдану, свідчать опитування фонду "Демократичні ініціативи".

Ця трійка єдина має позитивний баланс довіри/недовіри серед одинадцяти запропонованих політиків.

Опитування проводилось з 8 по 20 серпня на замовлення міжнародного фонду "Відродження". Похибка складає 2,3%.

Президенту Зеленському довіряють майже 70%, не довіряють - 17%.

Голові партії "Слуга народу" Дмитру Разумкову довіряють 40% опитаних, не довіряють - 15%.

Голові Офісу президента Андрію Богдану довіряють 25%, не довіряють 20% опитаних.

Решта мають негативний баланс довіри/недовіри: Святослав Вакарчук (-25%), Юрій Бойко (-37%), Юлія Тимошенко (-63), Петро Порошенко (-72%), Віктор Медведчук (-49%), Ігор Коломойський (-55%), Рінат Ахметов (-42%) та Віктор Пінчук (-54%).

Перші кроки президента Зеленського та його команди позитивно оцінюють 63% громадян, негативно - 13%, ще 24% не визначилися.

70% українців зараз вірять в успіх реформ нової влади.

Ініціативу Володимира Зеленського люструвати представників влади часів президента Порошенка підтримують 31%, вони вважають, що звільняти треба всіх, а 29,5% переконані, що звільняти треба індивідуально.

Пропозицію команди президента щодо електронного голосування через інтернет підтримують 38,5% громадян, не підтримують - 43%.

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