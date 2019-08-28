Копирайт изображения UNIAN Image caption Раіса Богатирьова у суді

Печерський суд Києва заарештував ексміністра охорони здоров'я часів президента Януковича на 60 днів з правом виходу під заставу в 6 мільйонів гривень.

У разі внесення застави Раїса Богатирьова матиме низку обмежень, включно із забороною виїзду закордон.

Як повідомила агенція "Українські новини", після оголошення рішення ексміністр юстиції часів президента Януковича Олена Лукаш заявила, що найближчим часом заставу за Богатирьову внесе депутат Вадим Новинський.

Українські прикордонники затримали пані Богатирьову 27 серпня і передали поліції.

Затримання відбулося в аеропорту "Київ" ("Жуляни"), куди вона прилетіла з Мінська.

Раїса Богатирьова є фігурантом кримінальної справи. Через це її ім'я було в списках прикордонників на затримання.

Раніше проти Раїси Богатирьової було порушено справу за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

Копирайт изображения МВС Image caption Профіль Богатирьової у базі розшуку МВС

Ця стаття передбачає ув'язнення на строк від семи до дванадцяти років.

До вересня 2016 року Раїса Богатирьова перебувала у базах міжнародного розшуку, однак пізніше її ім'я звідти прибрали.

"Ще у 2015 році у кримінальному провадженні з метою отримання доказів протиправної діяльності Р. Богатирьової до компетентних органів іноземних країн скеровано запити про надання міжнародної правової допомоги, які до цього часу перебувають на виконанні іноземних компетентних установ", - повідомляли у Генпрокуратурі восени 2016 року.

Раїса Богатирьова була депутатом, а з 2012 до початку 2014 року очолювала міністерство здоров'я в уряді Миколи Азарова.

В часи президента Ющенка була секретарем Радбезу.

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