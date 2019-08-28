Королева схвалила зупинку роботи парламенту Британії. Що це значить

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Королева Великобританії Єлизавета II схвалила план прем'єр-міністра Бориса Джонсона про призупинення роботи парламенту. В Лондоні вже збираються протести.

Призупинення роботи парламенту (пророгація) почне діяти між 9 і 12 вересня і триватиме до 14 жовтня.

Згідно з планом Джонсона, на 14 жовтня призначена промова королеви в парламенті, в якій вона оголосить програму уряду.

У середу уряд Великої Британії звернувся до королеви з проханням призупинити роботу парламенту. Королева в останні кілька століть завжди виконує поради міністрів.

Як привід для припинення роботи парламенту Джонсон використовував процедуру підготовки та оприлюднення нової програми уряду.

Цей крок прем'єр-міністра обурив його опонентів з питання щодо "брекзиту", які становлять більшість у Палаті громад.

Вони вважають, що він позбавить їх можливості повноцінно брати участь в процесі "брекзита", і називають поведінку глави уряду антиконституційним.

На їхню підтримку до парламенту вже вийшли сотні протестувальників із закликами "зупинити переворот" та прапорами ЄС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Джонсон

Джонсон підкреслює: припущення про те, що намір призупинити роботу парламенту викликано бажанням вивести Британію з Євросоюзу без угоди - "повна неправда".

Борис Джонсон раніше заявляв, що хотів би, щоб Британія вийшла з ЄС з угодою, але якщо угоди не буде, країна все одно покине Євросоюз 31 жовтня.

В результаті припинення роботи у депутатів буде всього кілька днів на наступному тижні, щоб домогтися змін. Палата громад повертається з канікул 3 вересня.

Що означає припинення роботи парламенту?

Зазвичай британський парламент ненадовго призупиняє роботу щороку - в квітні або в травні.

В цей час припиняється вся законодавча робота, а законопроекти, які парламент не встиг ухвалити, втрачають можливість бути прийнятими (проте в деяких випадках їх розгляд може бути перенесено на наступну сесію).

Всі члени парламенту і міністри зберігають свої місця, але ніякі обговорення і голосування в парламенті не проводяться.

Це не те ж саме, що розпуск парламенту - коли депутати складають повноваження, і призначаються загальні вибори.

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