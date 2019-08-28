Королева схвалила зупинку роботи парламенту Британії. Що це значить
Королева Великобританії Єлизавета II схвалила план прем'єр-міністра Бориса Джонсона про призупинення роботи парламенту. В Лондоні вже збираються протести.
Призупинення роботи парламенту (пророгація) почне діяти між 9 і 12 вересня і триватиме до 14 жовтня.
Згідно з планом Джонсона, на 14 жовтня призначена промова королеви в парламенті, в якій вона оголосить програму уряду.
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У середу уряд Великої Британії звернувся до королеви з проханням призупинити роботу парламенту. Королева в останні кілька століть завжди виконує поради міністрів.
Як привід для припинення роботи парламенту Джонсон використовував процедуру підготовки та оприлюднення нової програми уряду.
Цей крок прем'єр-міністра обурив його опонентів з питання щодо "брекзиту", які становлять більшість у Палаті громад.
Вони вважають, що він позбавить їх можливості повноцінно брати участь в процесі "брекзита", і називають поведінку глави уряду антиконституційним.
На їхню підтримку до парламенту вже вийшли сотні протестувальників із закликами "зупинити переворот" та прапорами ЄС.
Джонсон підкреслює: припущення про те, що намір призупинити роботу парламенту викликано бажанням вивести Британію з Євросоюзу без угоди - "повна неправда".
Борис Джонсон раніше заявляв, що хотів би, щоб Британія вийшла з ЄС з угодою, але якщо угоди не буде, країна все одно покине Євросоюз 31 жовтня.
В результаті припинення роботи у депутатів буде всього кілька днів на наступному тижні, щоб домогтися змін. Палата громад повертається з канікул 3 вересня.
Що означає припинення роботи парламенту?
Зазвичай британський парламент ненадовго призупиняє роботу щороку - в квітні або в травні.
В цей час припиняється вся законодавча робота, а законопроекти, які парламент не встиг ухвалити, втрачають можливість бути прийнятими (проте в деяких випадках їх розгляд може бути перенесено на наступну сесію).
Всі члени парламенту і міністри зберігають свої місця, але ніякі обговорення і голосування в парламенті не проводяться.
Це не те ж саме, що розпуск парламенту - коли депутати складають повноваження, і призначаються загальні вибори.
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