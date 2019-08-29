Копирайт изображения Getty Images Image caption Маттео Сальвіні, який прагнув посади очільника уряду, залишився за бортом нового уряду

В Італії лідери лівоцентристської Демократичної партії і популістського "Руху п'яти зірок" заявили, що вони дійшли згоди про створення коаліційного уряду.

"Ми вважаємо, що це варто спробувати", - сказав національний секретар Демократичної партії Нікола Дзінгаретті, після того як він зустрівся з президентом Італії Серджіо Матареллою, щоб повідомити йому про нову коаліцію.

Обидві партії домовилися, що Джузеппе Конте залишиться на посаді прем'єр-міністра. Партії, які традиційно були противниками, провели кілька днів складних переговорів, після того, як минулого тижня зазнав краху коаліційний уряд, до складу якого входили "Рух п'яти зірок" і права партія "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні - прихильником широкого співробітництва з Росією.

Згідно з оприлюдненими планами, новий уряд має правити Італією до наступних загальних виборів, запланованих на 2023 рік.

Копирайт изображения Reuters Image caption Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі ді Майо та лідер демократів Нікола Дзінгаретті домовилися про формування уряду

У вівторок лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі ді Майо сказав, що задоволений тим, що демократи погодилася на те, що Конте залишиться на своєму посту.

"У такі складні часи ми не могли ігнорувати нашу відповідальність", - сказав Дзінгаретті.

Якби ці партії не дійшли згоди, президент мав би сформувати тимчасовий технократичний уряд сам і призначити дострокові вибори.

На що розраховував Сальвіні?

Джузеппе Конте подав у відставку минулого тижня. Він ухвалив це рішення після того, як Маттео Сальвіні, лідер "Ліги", віце-прем'єр та очільник МВС з червня 2018 року, висунув в парламенті пропозицію про вотум недовіри прем'єр-міністру.

В емоційній промові Конте назвав поведінку Сальвіні безвідповідальною.

Коаліція "Ліги" і "Руху п'яти зірок" протрималася при владі 14 місяців, після чого Сальвіні заявив, що більше не може працювати зі своїми партнерами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джузеппе Конте залишиться прем'єром

Створення нової коаліції демократів і Руху п'яти зірок сплутало плани Сальвіні: він сподівався на дострокові вибори, на яких у нього був шанс завоювати абсолютну більшість в парламенті і стати прем'єром, адже згідно з різними опитуваннями у серпні 2019 року Ліга користувалася підтримкою 33-36% виборців і була найпопулярнішою політичною силою країни.

"Ліга" виступає проти імміграції та, згідно з опитуваннями громадської думки, значно обганяє "Рух п'яти зірок".

На травневих виборах до Європейського парламенту партія Сальвіні стала першою в Італії, отримавши 34% голосів. "Рух п'яти зірок" набрав лише 17%, а демократи - майже 23%.

Яке це має значення для України

В Італії завершує роботу уряд, в якому обидва партнери декларували необхідність зняття санкцій з Росії, хоча за 14 місяців його існування.

Партія Ліга Маттео Сальвіні, яка залишається за бортом нового уряду, має договір про співпрацю з "Єдиною Росією". Сам Маттео Сальвіні у липні 2018 року заявив про визнання результатів псевдо референдуму у Криму 2014 року та назвав протести 2013-2014 років в Україні "фальшивою революцією".

Італійська прокуратура наразі проводить слідство за підозрою щодо можливої змови "Ліги" з російськими чиновниками.

Демократична партія, яка увійшла до коаліції, перебуваючи при владі у 2013-2018 роках, дотримувалася санкцій ЄС проти Росії і не ставила їх під сумнів. Міністерство закордонних справ у новому уряді Джузеппе Конте очолить, за прогнозами, саме представник Демократичної партії. Тож якщо Італія не відкинула санкції проти Росії за уряду, де обидва партнери виступали за це, з новим урядом, де перебуватимуть демократи, можливість голосування проти них є ще меншою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп похвалив і підтримав Джузеппе Конте у Twitter після того, як той підтримав повернення Росії до G7

Втім, в уряді залишається рух "П'яти зірок", який вважає санкції невигідними для Італії і закликав до їх скасування. А прем'єр Італії Джузеппе Конте був єдиним лідером країни G7, який підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до цього клубу.

У відповідь Дональд Трамп похвалив італійського прем'єра у Twitter: "Представляв Італію потужно на G-7. Дуже любить свою країну і добре співпрацює з США. Дуже талановита людина, яка, сподіваюся, залишиться прем'єр-міністром!"

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppe Conte. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 серпня 2019 р.

Чи довго втримається новий уряд при владі - відкрите питання. Більшість урядів у післявоєнній історії Італії залишалися при владі 2-3 роки, а між демократами та Рухом п'ять зірок є чимало розбіжностей щодо євроінтеграційної політики та політики міграції.

Окрім того, найближчим часом варто очікувати протестів правих італійських партій - "Ліги" та її союзників.

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