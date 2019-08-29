Археологи виявили у Перу найбільше в історії масове поховання принесених у жертву дітей
Археологи виявили у Перу ймовірно найбільше в історії масове поховання принесених у жертву дітей.
Останки 227 дітей у віці від 5 до 14 років знайшли неподалік від міста Уанчака на північ від столиці країни Ліми. Вчені вважають, що дітей принесли в жертву понад 500 років тому.
Близько року тому в Перу знайшли два інших поховання дітей, яких принесли в жертву. Там виявили 200 тіл.
Археологи розповіли AFP, що у деяких тіл, виявлених в Уанчака, збереглися волосся і шкіра.
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Вчені вважають, що дітей вбили у дощову погоду і поховали у напрямку океану - це може означати, що їх принесли в жертву, щоб задобрити богів народу Чиму. Не зрозуміло, в якому саме році це відбулося.
Чиму жили на північному узбережжі Перу і були однією з наймогутніших цивілізацій регіону. Чиму досягли розквіту між 1200 і 1400 роками - перед тим, як їх завоювали інки, яких, в свою чергу, підкорили іспанці у XVI столітті.
Вони поклонялися місячному божеству Ши і, на відміну від інків, вірили, що місяць могутніше сонця. Чиму регулярно здійснювали жертвоприношення під час відправлення релігійних обрядів.
В Уанчака тривають розкопки, і археологи очікують знайти ще більше останків.
"Це не вкладається в голові, - сказав AFP головний археолог Ферен Кастільо. - Де б ми не копали, ми знаходили тіла дітей".
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