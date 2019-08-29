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Володимир Бородянський, який став сьогодні міністром культури молоді і спорту, є новачком в українській політиці.

"Досвідчений менеджер у сфері медіа. Сподіваємось, що ваш досвід стане нам у нагоді", - сказав про пана Бородянського прем'єр Олексій Гончарук під час представлення його кандидатури у Раді.

До цього він понад 15 років очолював один з найвідоміших українських каналів СТБ і понад шість років медіагрупу StarLightMedia, що належить бізнесмену Віктору Пінчуку.

У липні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його своїм радником з гуманітарних питань.

"Зробити і реалізувати задуми та стратегії, які докорінно змінять гуманітарну галузь в Україні. Я хочу, аби держава могла запропонувати своїм митцям підтримку, захист та справедливі і прозорі KPI їхньої роботи", - говорив тоді про свої плани пан Бородянський.

При цьому він зазначав, що не є фахівцем у всіх сферах, тому оголосив про формування так званого мозкового центру, команди фахівців і експертів. Він також почав оголошувати у Facebook імена експертів у напрямках - кіно, книги, туризм, благодійність.

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Володимир Бородянський очолив міністерство, яке об'єднало в єдину структуру відразу три відомства - мінкульт, мінспорт та мініформполітик.

Він закінчив фінансово-економічний факультет Київського національного економічного університету. Також був керівником відділу по управлінню медіаактивами "Альфа-банку".

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