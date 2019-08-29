Сенцова вивезли до Москви - російські ЗМІ

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Українського режисера Олега Сенцова вивезли з колонії у Лабитнангі до Москви, повідомляють одразу кілька російських медіа у четвер зранку.

Водночас його адвокат каже, що не знає про місце перебування підзахисного. Сумніви у тому, що Олег Сенцов потрапить під масштабний обмін між Росією та Україною, який вже понад тиждень обговорюють, висловив у Раді і Віктор Медведчук, український депутат та кум російського президента Володимира Путіна.

А український депутат Ахтем Чийгоз в коментарі BBC News Україна припустив, що хтось з українських в'язнів може прибути з Росії до України вже завтра: "За моєю інформацією, у п'ятницю вони можуть бути в Києві".

"Олега Сенцова доставили з колонії №8 міста Лабитнангі в Москву для обміну з українською стороною", - повідомляє російська державна агенція ТАСС з посиланням на власне джерело. Про те саме пише і російське агентство "Інтерфакс".

Раніше про це повідомляв телеграм-канал Baza, посилаючись на джерело в колонії в Лабитнангі.

За однією з версій, Олега Сенцова доправили у московську "Бутирку".

Офіційних коментарів з цього приводу поки немає.

Раніше сумніви з приводу цієї інформації висловив адвокат. А заступник голови російської Федеральної служби з виконання покарань Валерій Максименко повідомив радіо "Говорит Москва", що не має інформації про засудженого Сенцова.

"Адвокат Дмитро Дінзе поки що не підтверджує інформацію про етапування Олега Сенцова з Лабитнангі. Кілька днів тому він був ще там, отримав листа. Однак спецетап авіацією міг перевезти його протягом дня", - написав у своєму телеграм-каналі керівник правозахисної групи "Агора" Павло Чіков.

Минулого тижня російські ЗМІ повідомляли, що Сенцов не братиме участі в обміні затриманими в Україні і в Росії.

Про те, що Москва і Київ вийшли на фінальну стадію узгодження обміну утримуваними на території обох країн особами, минулого тижня повідомляли ЗМІ та адвокати затриманих і засуджених.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кирило Вишинський - один з кандидатів на обмін з Сенцовим

Чи потрапить під обмін?

Трохи пізніше у парламенті лідер "Опозиційної платформи - За Життя" Віктор Медведчук заявив, що поки що нічого не знає про долю Сенцова.

"Надія на те, що Сенцов буде звільнений, є. Але говорити про те, чи потрапить він під той обмін, про який зараз ідуть переговори, на жаль, я поки що не можу. Я цього не знаю", - сказав він у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради України.

Напередодні Київський апеляційний суд звільнив з-під варти керівника російського "РИА Новини-Украина" Кирила Вишинського, обвинуваченого в державній зраді. Запобіжний захід для нього змінили на особисте зобов'язання.

У Генпрокуратурі України згодом повідомили, що все це - підготовка до обміну.

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