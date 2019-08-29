Аваков залишився міністром: чому і як надовго?
Арсен Аваков залишився міністром внутрішніх справ в новому уряді Гончарука.
Протягом першого дня роботи нової Верховної Ради надходила різна інформація щодо долі керівника МВС.
Джерела у фракції "Слуга народу" з самого ранку підтверджували BBC News Україна, що Арсен Аваков справді може залишитися в уряді.
Проте до останньої хвилини тривали дискусії, у якому саме статусі - міністра, виконувача обов'язків міністра чи віце-прем'єра.
"Фракція внесе кандидатуру Арсена Авакова, ми її підтримаємо, таке рішення є", - повідомив згодом співрозмовник BBC News Україна в "Слузі народу".
Мовляв, це вихід на перехідний період, "потрібна людина, що добре знає всі ризики з нелегальним обігом зброї і не тільки".
Водночас Авакову в МВС мають призначити нових заступників.
"Заступники повинні почати працювати, набирати досвід і контролювати це міністерство. Пам'ятаєте, у нас була реформа патрульної поліції, а потім мала бути реформа усієї поліції. Хтось має її зробити", - пояснив згодом керівник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.
Інше джерело у "Слузі народу" розповіло BBC News Україна, що президент Зеленський на зустрічі з фракцією повідомив, що Арсена Авакова залишать міністром тимчасово - ймовірно, на півроку.
"Ніхто з інших претендентів не гарантував збереження безпеки в країні так, як Аваков", - передали слова Зеленського.
Особливого ентузіазму ця новина у пропрезидентській фракції не викликала.
"Ніхто не аплодував", - зізнався співрозмовник BBC News Україна.
Особиста відповідальність президента Зеленського
Депутатка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк підтвердила, що кандидатура Авакова справді увішла до пакетного голосування за майбутній уряд.
"На засіданні фракції "Слуга народу" президент наголосив, що міністр внутрішніх справ та міністр охорони здоров'я - тимчасові кандидатури. Голосування за склад Кабінету міністрів відбудеться пакетом", - написала вона у Facebook.
"Доведеться підтримати, оскільки в Кабміні будуть, на мою думку, професійні і порядні люди. Наприклад, Оксана Маркарова. Щодо інших міністрів, та голови уряду - це "молоді реформатори", сподіваюсь, в гарному сенсі цього виразу", - відзначила вона.
Водночас, як додала Ольга Василевська-Смаглюк, президент Зеленський запевнив, що тимчасові кандидатури - "це його особиста відповідальність!"
Раніше у ЗМІ припускали, що Арсен Аваков може залишитися в уряді "міністром без міністерства", наприклад, віце-прем'єром з питань координації силовиків.
Журналістка LB.ua Соня Кошкіна писала у четвер у Telegram: "Слуга народу" пропонує Авакову залишитися. Але на дуже цікавих умовах".
Журналісти "Страна.ua" також сфотографували нібито переписку депутатки від "Слуги народу" Лізи Богуцької, у якій вона пояснювала співрозмовниці, що її фракція вирішила "залишити Авакова до грудня", через те, що "Порошенко готує переворот".
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