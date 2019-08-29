Аваков залишився міністром: чому і як надовго?

Копирайт изображения МВС

Арсен Аваков залишився міністром внутрішніх справ в новому уряді Гончарука.

Протягом першого дня роботи нової Верховної Ради надходила різна інформація щодо долі керівника МВС.

Джерела у фракції "Слуга народу" з самого ранку підтверджували BBC News Україна, що Арсен Аваков справді може залишитися в уряді.

Проте до останньої хвилини тривали дискусії, у якому саме статусі - міністра, виконувача обов'язків міністра чи віце-прем'єра.

Image caption У четвер Арсен Аваков з'явився в урядовій ложі Верховної Ради - разом з міністрами старого Кабінету міністрів

"Фракція внесе кандидатуру Арсена Авакова, ми її підтримаємо, таке рішення є", - повідомив згодом співрозмовник BBC News Україна в "Слузі народу".

Мовляв, це вихід на перехідний період, "потрібна людина, що добре знає всі ризики з нелегальним обігом зброї і не тільки".

Водночас Авакову в МВС мають призначити нових заступників.

"Заступники повинні почати працювати, набирати досвід і контролювати це міністерство. Пам'ятаєте, у нас була реформа патрульної поліції, а потім мала бути реформа усієї поліції. Хтось має її зробити", - пояснив згодом керівник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Інше джерело у "Слузі народу" розповіло BBC News Україна, що президент Зеленський на зустрічі з фракцією повідомив, що Арсена Авакова залишать міністром тимчасово - ймовірно, на півроку.

"Ніхто з інших претендентів не гарантував збереження безпеки в країні так, як Аваков", - передали слова Зеленського.

Особливого ентузіазму ця новина у пропрезидентській фракції не викликала.

"Ніхто не аплодував", - зізнався співрозмовник BBC News Україна.

Особиста відповідальність президента Зеленського

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Зеленський приїжджав до Ради і спілкувався з фракцією "Слуги народу" про голосування за Кабмін

Депутатка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк підтвердила, що кандидатура Авакова справді увішла до пакетного голосування за майбутній уряд.

"На засіданні фракції "Слуга народу" президент наголосив, що міністр внутрішніх справ та міністр охорони здоров'я - тимчасові кандидатури. Голосування за склад Кабінету міністрів відбудеться пакетом", - написала вона у Facebook.

"Доведеться підтримати, оскільки в Кабміні будуть, на мою думку, професійні і порядні люди. Наприклад, Оксана Маркарова. Щодо інших міністрів, та голови уряду - це "молоді реформатори", сподіваюсь, в гарному сенсі цього виразу", - відзначила вона.

Водночас, як додала Ольга Василевська-Смаглюк, президент Зеленський запевнив, що тимчасові кандидатури - "це його особиста відповідальність!"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Напередодні біля Офісу президента пройшла акція проти призначення Авакова у новий уряд

Раніше у ЗМІ припускали, що Арсен Аваков може залишитися в уряді "міністром без міністерства", наприклад, віце-прем'єром з питань координації силовиків.

Журналістка LB.ua Соня Кошкіна писала у четвер у Telegram: "Слуга народу" пропонує Авакову залишитися. Але на дуже цікавих умовах".

Журналісти "Страна.ua" також сфотографували нібито переписку депутатки від "Слуги народу" Лізи Богуцької, у якій вона пояснювала співрозмовниці, що її фракція вирішила "залишити Авакова до грудня", через те, що "Порошенко готує переворот".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!