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Верховна Рада проголосувала за призначення міністром охорони здоров'я Зоряни Скалецької.

Що про неї відомо?

Зоряна Скалецька є головним експертом медичної групи Реанімаційного пакету реформ, експертом Центру підтримки реформ при Кабміні.

Вона навчалась у Києво-Могилянській Академії, де зараз працює заступником декана факультету правничих наук, та в Університеті Марії Кюрі-Склодовської у Польщі.

Також Скалецька очолює комісію з питань реформування системи охорони здоров'я Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України.

Як щодо реформи?

Медреформу, зміни в системі медичної освіти пані Черненко в цілому підтримує, називаючи це рухом у правильному напрямку, але при цьому критикує те, як ці зміни впроваджуються.

Зокрема, вона говорила про відсутність комунікацій щодо змін з лікарями і про те, що лікарі масово виїжджають з України до Європи.

Пані Скалецька вважає, що держава самоусунулась від вирішення проблем із доступом до ліків і говорила про потребу врегулювання фармринку.

Окрім того, вона критикувала програму лікування українців за кордоном і називала незавершеною реформу первинної ланки медицини.

Кілька років тому в одному з інтерв'ю ЗМІ вона припускала, що гарною ідеєю є об'єднання двох міністерств - Міністерства соцполітики і МОЗу, як це робиться у багатьох країнах.

"Людина Радуцького"

Перед тим, як пані Скалецьку обрали очільницею МОЗ, на цю посаду називали багато різних канидатур. Серед них найдовше циркулювало ім'я засновника приватної клініки "Борис", депутата від "Слуги народу" і знайомого президента Михайла Радуцького.

Проте, він від цієї посади відмовився, заявивши, що хоче займатися стратегією змін у медицині у комітеті з питань охорони здоров'я.

У день голосування за уряд журналісти видання Цензор.НЕТ зняли переписку на телефоні пана Радуцького у Верховній Раді, де він обговорював претендентів на посаду керівника МОЗ. Він назвав Зоряну "своєю людиною" і у дуже неценцузрній формі заперечив, що Уляна Супрун залишиться у МОЗ.

Копирайт изображения facebook.com/svetlana.shevchuk.uminska Image caption Зоряна Скалецька (друга ліворуч) на ефірі телеканалу Newsone, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку. Перший ліворуч - Михайло Радуцький, друга праворуч - лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська

"Кваліфікований юрист"

"Кваліфікований юрист, яка знається на медичному праві, активна учасниця Євромайдану, людина з характером і найбільш оптимальна кандидатура з усіх, які називалися", - так охарактеризувало пані Черненко у розмові з ВВС News Україна джерело в медичних колах, наближене до МОЗ.

Зоряна Скалецька схвально ставиться до доказової медицини і вакцинації, конструктивно критикує медреформу, хоча і не без моментів популізму останнім часом, розповіла людина, яка знає пані Скалецьку вже багато років.

При цьому занепокоєння, за її словами, викликає ймовірна залежність пані Скалецької від різних груп впливу, зокрема пана Радуцького.

"Чи буде Зоряна весільним генералом? А по своїй натурі вона ним не є, вона є лідером, має хребет. Вона - енергійна, має хороші знання і швидко приймає рішення. Питання, хто і як буде визначати заступників міністра охорони здоров'я? Хто буде курувати закупівлі ліків?", - говорить співрозмовник ВВС News Україна.

Зоряна Скалецька активно коментує медичну реформу у ЗМІ, брала участь у багатьох радіо і ТВ ефірах, нещодавно спільно з паном Радуцьким і відомим критиком медреформи, лікарем Ольгою Голубовською.

Гарний експерт, який глибоко розуміє галузь, так охарактеризував пані Зоряну ще один з поважних представників української сфери охорони здоров'я.

"Вона активно підтримувала реформу, підтримувала автономізацію медичних закладів, дуже добре знайома з досвідом Польщі, очолювала громадські організації щодо захисту прав пацієнтів. Враження про роботу з нею лише позитивне враження", - розповів співрозмовник ВВС News Україна.

Зоряна Скалецька є колишньою дружиною депутата від БПП VIII скликання Олександра Черненка, вони мають двох дітей.

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