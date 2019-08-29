Хто очолив фракції у новій Верховній Раді

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Дмитро Разумков з трибуни парламенту оголосив список депутатських фракцій у новій Верховній Раді та їх керівників.

Фракцію "Слуга народу" (254 депутати) очолить Давид Арахамія, його заступником обрано Олексія Корнієнка

(254 депутати) очолить Давид Арахамія, його заступником обрано Олексія Корнієнка "Опозиційна платформа - за життя" (44 депутати ). Головами обрано Юрія Бойка та Вадима Рабіновича

(44 депутати ). Головами обрано Юрія Бойка та Вадима Рабіновича "Європейська солідарність" (27 депутатів). Співголови - Артур Герасимов та Ірина Геращенко

(27 депутатів). Співголови - Артур Герасимов та Ірина Геращенко "Батьківщина" (25 депутатів). Голова - Юлія Тимошенко, заступник - Сергій Соболєв

(25 депутатів). Голова - Юлія Тимошенко, заступник - Сергій Соболєв "Голос" - (17 депутатів). Голова - Сергій Рахманін, заступник - Ярослав Железняк

У четвер, 29 серпня, розпочалося перше засідання нової Верховної Ради, де більшість матиме пропрезидентська партія "Слуга народу".

Новообрані депутати вже встигли скласти присягу і отримати депутатські посвідчення.

Перед парламентом також виступив очільник уряду Володимир Гройсман, який оголосив, що Кабмін складає свої повноваження.

"Відповідно до Конституції я як прем'єр-міністр і уряд складаємо свої повноваження", - сказав Володимир Гройсман з трибуни парламенту.

"Хочу побажати новій Верховній Раді відчувати відповідальність, адже сьогодні тут є більшість, здатна проводити швидкі і необхідні зміни. Успіхів Раді і новому складу Кабміну".

Уряд Володимира Гройсмана продовжить виконувати свої обов'язки до моменту, поки не буде сформовано новий склад Кабміну.

Очікується, що сьогодні нові депутати не тільки оберуть голову Верховної Ради та керівництво парламентських комітетів, а йперейдуть до інших кадрових питань.

Зокрема сьогодні Україна може отримати нового прем'єр-міністра та весь склад уряду, а також генпрокурора і офіційного керівника СБУ.

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