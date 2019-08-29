Нові смартфони Huawei вийдуть без додатків Google

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Нові смартфони Huawei не матимуть доступу до таких популярних додатків Google, як YouTube і Maps.

Google підтвердив, що через заборону урядом США на продаж Huawei він не може ліцензувати свої програми китайському виробнику смартфонів.

Це також означає, що наступний телефон Huawei не матиме доступу до магазину Google Play і до інших популярних додатків.

Аналітики припускають, що Huawei буде продовжувати розвиватися і боротися за продажі телефону без додатків Google.

В травні адміністрація Трампа внесла Huawei до переліку компаній, з якими американські підприємства не можуть торгувати, якщо у них немає спеціальної ліцензії американського уряду.

Там пояснили це проблемами національної безпеки, які Huawei відкидає.

Минулого місяця президент Дональд Трамп заявив, що деякі винятки все-таки будуть. І американські компанії зможуть продавати своє обладнання Huawei.

Міністерство торгівлі США отримало понад 130 заявок від американських компаній на отримання ліцензій для продажу товарів для Huawei.

Але жодної ліцензії поки що не видали.

Операційна система Android - це програмне забезпечення з відкритим кодом, тому будь-який виробник може встановити його на своєму смартфоні чи планшеті.

Однак, для того, щоб отримати доступ до сервісів Google - Pay, Search, Фото, Google Map, Play Store і YouTube - необхідно підписати з Google відповідну угоду.

Google поки що не повідомляв, чи подав заявку на отримання ліцензії для продажу своїх додатків Huawei.

У своїй заяві Huawei повідомили: "Huawei продовжить використовувати ОС Android і екосистему, якщо уряд США дозволить нам це зробити. В іншому випадку ми продовжимо розробку власної операційної системи".

У Huawei створили веб-сайт під назвою Huawei Answers, де відповідають на всі запитання своїх клієнтів.

"Той, хто вже придбав або збирається придбати смартфон Huawei, зможе і надалі користуватися всіма доступними додатками. На всі пристрої, як і раніше, поширюється гарантія виробника, і вони отримуватимуть повну сервісну підтримку", - йдеться в повідомленні.

За кілька тижнів Huawei представить свій наступний флагманський телефон - Mate 30 Pro.

Це буде перший випуск нової лінійки телефонів Huawei, відтоді як в травні США запровадили свої обмеження.

Але аналітики кажуть, що запуск без додатків Google в Європі може завдати серйозної шкоди бізнесу Huawei.

Покупців смартфонів не зацікавить телефон на Android без доступу до Google Play Store, віртуального помічника або оновлень безпеки.

А втрата Play Store означає, що Huawei доведеться надати клієнтам спосіб доступу до інших популярних додатків, наприклад Facebook, Twitter і BBC News.

Можна, звичайно, створити пристрої на базі Android, не залучаючи Google. Amazon робить це зі своїми планшетами Fire, які не мають додатків Google.

Але чи захочуть клієнти купувати мобільні телефони преміум-класу, які не мають доступу до деяких найпопулярніших у світі додатків?

Huawei заявив, що продовжить використовувати Android до тих пір, поки уряд США дозволить це робити.

Компанія також працює над власною операційною системою - Harmony OS.

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