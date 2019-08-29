Трамп не зустрінеться з Зеленським. Візит до Польщі скасували

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Президент США Дональд Трамп скасував візит до Польщі, де мав зустрітись із українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив журналістам у Білому домі. Причиною скасування поїздки він назвав наближення до штату Флорида урагану "Доріан".

"Схоже він (шторм - Ред.) буде дуже великим", - сказав пан Трамп.

Він сказав, що пошле замість себе віце-президента Майка Пенса і вже поговорив про це з президентом Польщі Анджею Дудою.

"Щоб переконатися, що всі ресурси федерального уряду спрямовані на боротьбу зі штормом, що наближається, я ухвалив рішення на цих вихідних відправити до Польщі замість себе віце-президента Майка Пенса",- сказав він у Білому домі.

1 вересня у Польщі будуть відзначати 80-ту річницю з часу початку Другої Світової війни. На заходи запросили лідерів багатьох країн, окрім Росії.

Під час нещодавнього візиту до Києва радника президента США Джона Болтона також обговорювали деталі зустрічі президентів України і США у Варшаві.

Це мала бути перша зустріч двох президентів. На неї в Офісі президента покладали великі надії.