Трамп не зустрінеться з Зеленським. Візит до Польщі скасували
Президент США Дональд Трамп скасував візит до Польщі, де мав зустрітись із українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив журналістам у Білому домі. Причиною скасування поїздки він назвав наближення до штату Флорида урагану "Доріан".
"Схоже він (шторм - Ред.) буде дуже великим", - сказав пан Трамп.
Він сказав, що пошле замість себе віце-президента Майка Пенса і вже поговорив про це з президентом Польщі Анджею Дудою.
"Щоб переконатися, що всі ресурси федерального уряду спрямовані на боротьбу зі штормом, що наближається, я ухвалив рішення на цих вихідних відправити до Польщі замість себе віце-президента Майка Пенса",- сказав він у Білому домі.
1 вересня у Польщі будуть відзначати 80-ту річницю з часу початку Другої Світової війни. На заходи запросили лідерів багатьох країн, окрім Росії.
Під час нещодавнього візиту до Києва радника президента США Джона Болтона також обговорювали деталі зустрічі президентів України і США у Варшаві.
Це мала бути перша зустріч двох президентів. На неї в Офісі президента покладали великі надії.