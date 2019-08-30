У Києві очікують прибуття в'язнів з Росії. Офіс Зеленського каже, що перемовини тривають

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Сьогодні полонені українські моряки та політв'язні можуть прибути до України. Про це вночі повідомили декілька джерел. В очікуванні прибуття моряків та політв'язнів в аеропорту "Київ" (Жуляни) зібрався натовп журналістів, а до Києва їдуть родичі моряків.

Проте зранку в СБУ і Офісі президента повідомили, що перемовини про обмін все ще тривають, а журналістів попросили не розповсюджувати недостовірну інформацію.

Вночі генпрокурор Руслан Рябошапка поширив у Facebook допис співробітниці Верховної ради Анни Ісламової про те, що обмін між Україною та Росією вже відбувся.

"Обмін завершився. Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому! Чекаємо", - написала вона.

Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який отримав українське громадянство, також повідомив про можливість обміну вже сьогодні.

"Сьогодні буде обмін полоненими. Тримаємо кулаки!", - зазначив він.

Проте близько 8 ранку речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила у Facebook, що перемовини щодо обміну ще тривають.

"Шановні журналісти, складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго", - зазначила вона.

Після СБУ о 8:35 питання обміну прокоментували і в Офісі президента.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента пообіцяли повідомити, коли "взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться" і закликали не розповсюджувати дезінформацію.

Що кажуть родичі та авдокати

Віктор Сорока - батько старшого лейтенанта СБУ Василя Сороки, який був захоплений разом з українськими моряками у листопаді 2018 року у Керченській протоці - повідомив BBC News Україна, що в нього інформації про обмін немає, але він їде до Києва.

До Києва їде і Євгенія Ейдер, дружина батька 19-річного моряка Андрія Ейдера, полоненого у листопаді 2018 року.

Водночас адвокат арештованих в Україні росіян Валентин Рибін повідомив російському інформагентству ТАСС, що його підзахисні залишаються в Україні.

"Сидять на базі і в СІЗО. Мені поки не відомо, що вони сьогодні взагалі рухаються на обмін", - сказав він.

За словами Рибіна, обмін, ймовірно, відбудеться 3 вересня. Раніше адвокат заявляв, що обміняти можуть 12 громадян Росії Крім Максима Одинцова і Олександра Баранова, серед можливих учасників обміну адвокат також називав Євгена Мефьодова, Ігоря Кімаковського і Руслана Беджіева.

Минулого тижня повідомлялося про перевезення кількох українських політв'язнів до Москви. 29 серпня російські ЗМІ повідомили, що до Москви привезли Олега Сенцова.

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