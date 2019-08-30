Бик на смерть проштрикнув рогами чоловіка на фестивалі в Іспанії

Копирайт изображения EPA Image caption Біг биків є популярним заходом серед багатьох іспанців і туристів, які приїжджають до Іспанії

Бик на смерть проштрикнув рогами чоловіка на фестивалі в центральній Іспанії.

62-річний чоловік перебував у місті Куельяр під час бігу биків.

Чоловік зазнав "декількох смертельних ударів рогом" у груди та шию, і його не вдалося врятувати, повідомив мер Куельяра Карлос Фрейле місцевим ЗМІ.

Потерпілий був лише глядачем на фестивалі, але впав у полі і бик напав на нього. Ще один глядач встиг залізти на стіну, щоб уникнути такої ж долі.

Іспанія славиться забігами биків і щороку є багато жертв. Найбільшу увагу викликає фестиваль Сан-Фермін у Памплоні, який проводиться щороку у липні.

Увагу тисяч туристів привертає саме "енсієрро" - біг биків вулицями міста, під час якого від них втікають люди.

Тільки цього року кілька десятків людей отримали поранення під час енсієрро.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів The Chupinazo rocket signals an eruption of energy in Pamplona

Енсієрро став відомим по всьому світу після того як Сан-Фермін 1923 року відвідав американський письменник Ернест Хемінгвей, який описав свято у романі "І сонце сходить".

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