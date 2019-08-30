Бик на смерть проштрикнув рогами чоловіка на фестивалі в Іспанії
Бик на смерть проштрикнув рогами чоловіка на фестивалі в центральній Іспанії.
62-річний чоловік перебував у місті Куельяр під час бігу биків.
Чоловік зазнав "декількох смертельних ударів рогом" у груди та шию, і його не вдалося врятувати, повідомив мер Куельяра Карлос Фрейле місцевим ЗМІ.
Потерпілий був лише глядачем на фестивалі, але впав у полі і бик напав на нього. Ще один глядач встиг залізти на стіну, щоб уникнути такої ж долі.
Іспанія славиться забігами биків і щороку є багато жертв. Найбільшу увагу викликає фестиваль Сан-Фермін у Памплоні, який проводиться щороку у липні.
Увагу тисяч туристів привертає саме "енсієрро" - біг биків вулицями міста, під час якого від них втікають люди.
Тільки цього року кілька десятків людей отримали поранення під час енсієрро.
Енсієрро став відомим по всьому світу після того як Сан-Фермін 1923 року відвідав американський письменник Ернест Хемінгвей, який описав свято у романі "І сонце сходить".
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