Речниця СБУ: дати обміну між Росією та України немає, ми всіх попередимо

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олена Гітлянська повідомила, що поки чіткої дати обміну немає

Чіткої дати обміну між Україною та Росією немає, СБУ повідомить про неї заздалегідь. Про це повідомила BBC News Україна речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Дати немає. Ми обов'язково попередимо журналістів заздалегідь, коли це відбудеться", - наголосила пані Гітлянська, відповідаючи на питання, чи можливий обмін сьогодні, 30 серпня, і чи існує чітка дата обміну взагалі.

Вона також попросила журналістів та громадськість не вірити "російським фейкам" щодо обміну.

В ніч на 30 серпня декілька джерел, а потім частина українських та російських ЗМІ розповсюдили інформацію, що обмін відбудеться саме в п'ятницю. Їхню інформацію поширив новий генпрокурор України.

В очікуванні прибуття моряків та політв'язнів до аеропорту "Київ" (Жуляни) зранку приїхали десятки журналістів, а також родичі полонених моряків.

Проте близько 8:30 в СБУ і Офісі президента повідомили, що перемовини про обмін все ще тривають, а журналістів попросили не розповсюджувати недостовірну інформацію.

Адвокат затриманих в Україні росіян Валентин Рибін також о 9:00 заперечив інформацію про те, що обмін відбувся.

Втім, деякі родичі полонених моряків заявили, що сподіваються на їх звільнення найближчим часом.

"Ми чекаємо, до завтрашнього ранку будемо чекати, поки що їдемо вирішувати питання. Повернемося. Сподіваємося на краще", - зазначив батько одного з моряків Віктор Сорока.

Звідки з'явилася інформація про обмін саме 30 серпня

Близько опівночі екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який отримав українське громадянство, повідомив про можливість обміну вже сьогодні.

"Сьогодні буде обмін полоненими. Тримаємо кулаки!", - зазначив він.

Близько 02:00 генпрокурор Руслан Рябошапка поширив у Facebook допис співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової про те, що обмін між Україною та Росією вже відбувся.

"Обмін завершився. Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому! Чекаємо", - написала вона.

Користувачам соцмереж, які запитували Анну Ісламову в Facebook, звідки в неї така інформація, вона відповіла посиланням на новину видання Апостроф, яке процитувало допис Іллі Пономарьова.

Оскільки пан Рябошапка на момент поширення допису пані Ісламової вже кілька годин перебував на посаді генпрокурора, ймовірно, деякі ЗМІ сприйняли поширення ним допису як визнання факту обміну з боку українського високопосадовця.

Проте близько 8 ранку речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила у Facebook, що перемовини щодо обміну ще тривають.

"Шановні журналісти, складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, ненадовго", - зазначила вона.

Після СБУ о 8:35 питання обміну прокоментували і в Офісі президента.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента пообіцяли повідомити, коли "взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться" і закликали не розповсюджувати дезінформацію.

Через таку ситуацію журналісти піддали критиці генпрокурора Рябошапку за поширення допису у Facebook, який містив непідтведжену інформацію.

"Перший фейл нового генпрокурора Руслана Рябошапки стався ще до початку першого робочого дня. Ну не можна, особливо знаючи рівень наших медіа і рівень суспільних очікувань щодо звільнення заручників Кремля, - шерити що попало. Адже ЗМІ на автоматі сприймають будь-який шер генпрокурора як підтвердження ним інфи", - написав журналіст Дмитро Лиховій.

"Через передчасні повідомлення про здійснений обмін полонених, поширені, зокрема, новим генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, їх близькі всю ніч не сплять і напружені, вимагають від переговорної групи пояснити, чому влада приховує повернення їхніх дітей, чому не повідомляють куди виїхати, телефони розриваються", - написав журналіст Юрій Бутусов.

Що кажуть родичі та авдокати

Віктор Сорока - батько старшого лейтенанта СБУ Василя Сороки, який був захоплений разом з українськими моряками у листопаді 2018 року у Керченській протоці - вночі повідомив BBC News Україна, що в нього інформації про обмін немає, але він їде до Києва.

Повідомила, що їде до Києва вночі і Євгенія Ейдер, дружина батька 19-річного моряка Андрія Ейдера, полоненого у листопаді 2018 року.

Вже в аеропорту "Київ" мати одного з моряків розповіла BBC News Україна, що приїхали "за інтуїцією", ніхто їм не казав, що обмін відбувся.

О 10:00 батько Василя Сороки Віктор поїхав з аеропорту. "Ми чекаємо, до завтрашнього ранку будемо чекати, поки що їдемо вирішувати питання. Повернемося. Сподіваємося на краще", - зазначив він.

Загалом, як передає кореспондент BBC News Україна, в Жулянах зібралися кілька батьків полонених.

Image caption Українка, яка приїхала зустрічати полонених до Жулян після того, як в ЗМІ повідомили про можливий обмін

Водночас адвокат арештованих в Україні росіян Валентин Рибін повідомив російському інформагентству ТАСС, що його підзахисні залишаються в Україні.

"Сидять на базі і в СІЗО. Мені поки не відомо, що вони сьогодні взагалі рухаються на обмін", - сказав він.

За словами Рибіна, обмін, ймовірно, відбудеться 3 вересня. Раніше адвокат заявляв, що обміняти можуть 12 громадян Росії. Крім Максима Одинцова і Олександра Баранова, серед можливих учасників обміну адвокат також називав Євгена Мефьодова, Ігоря Кімаковського і Руслана Беджіева.

Пізніше пан Рибін зробив відеозвернення у Facebook, де ще раз заявив, що обмін поки не відбувся і закликав не вірити дезінформації.

"Станом на сьогодні, на 9 годину, я в Полтаві, ніхто нікуди не летить. Всі громадяни Російської Федерації, а також громадяни України, які планують взяти участь в обміні, знаходяться, хто в пункті збору, а хто в місцях попереднього ув'язнення, або відбування покарання", - сказав він.

"З Росії до Києва жоден літак не вилітав", - наголосив Валентин Рибін.

Минулого тижня повідомлялося про перевезення кількох українських політв'язнів до Москви. 29 серпня російські ЗМІ повідомили, що до Москви привезли Олега Сенцова.

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