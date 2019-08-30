Депутати Ради Віктор Медведчук і Вадим Рабінович відвідали українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха у московському СІЗО "Лефортово".

Все це відбулося на тлі численних повідомлень про нібито обмін полоненими між Україною і Росією, якого так і не сталося.

Медведчук і Рабінович запевнили, що їхній візит був запланований давно, зробили вони його не заради піару.

"Не заради медалей"

Image caption Перед включенням каналу "112" Медведчука і Рабіновича з подівр'я СІЗО вигнали всіх інших журналістів

У дворі "Лефортово" Вадим Рабінович розповів журналістам українського каналу "112" про те, що у п'ятницю вони зустрілися з Миколою Карпюком та Станіславом Клихом та подивилися умови, у яких ті перебувають.

Він також відзначив, що привіз Карпюку і Клиху "українське сало та український хліб".

Копирайт изображения 112.ua Image caption Медведчук та Рабінович в ефірі "112" каналу

Він запевнив, що візит відбувся "не заради медалей".

Журналіст BBC News, який перебував біля "Лефортово", повідомив, що перед включенням для каналу "112" російська Федеральна служба виконання покарань (ФСИН) вивела з двору ізолятора всіх інших журналістів.

Канал "112 Україна" пов'язують з політичним партнером Віктора Медведчука Тарасом Козаком.

Надія на обмін

Image caption СІЗО "Лефортово"

Віктор Медведчук сказав, що це була запланована заздалегідь "гуманітарна акція": "Домовлялися про це не сьогодні і не вчора. Така домовленість існувала раніше".

Медведчук додав, що він може домовлятися лише про звільнення українських в'язнів, а не про обмін на російських.

Водночас він додав, що питання саме обміну просунулося після зміни влади в Україні.

"Після приходу нової команди президента Зеленського, яка почала реально займатися питаннями обміну... , це питання серйозно просунулося, це вселяє надію у те, що найближчим часом обмін відбудеться. І в нього включать тих людей, про яких ми довгий час ми ставили питання щодо звільнення", - відзначив Медведчук.

"З хлопцями все буде добре", - запевнив Вадим Рабінович.

Image caption Медведчук і Рабінович приїхали на мікроавтобусах з мигалками

Водночас, коментуючи питання нібито обміну в'язнями, про який у п'ятницю зранку повідомила низка українських ЗМІ, він відповів: "Ті, хто грає з долями людей - припиніть займатися самопіаром... Рот свій закрийте і дайте доробити роботу!"

В ніч на 30 серпня ряд українських та російських медіа з посиланням на "джерела" у Telegram розповсюдили інформацію, що обмін нібито вже відбувся чи відбудеться саме у п'ятницю. Таку ж інформацію поширив у фейсбуку і новий генпрокурор України Рябошапка.

В очікуванні прибуття моряків та політв'язнів до аеропорту "Київ" (Жуляни) зранку приїхали десятки журналістів, а також родичі полонених моряків.

Пізніше речниця СБУ Олена Гітлянська розповіла BBC News Україна, що чіткої дати обміну між Україною та Росією поки що немає. Якщо буде, СБУ повідомить про неї.

Вона також попросила журналістів та громадськість не вірити "російським фейкам" щодо обміну.

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