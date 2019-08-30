Від кору помер 5-річний хлопчик з протипоказанням до вакцинації

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На Закарпатті п'ятирічний хлопчик, який не міг бути вакцинований через протипоказання, помер від кору, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

У відомстві зазначають, що у сім'ї хлопчика на кір спершу захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте жодних протипоказань до вакцинації не мав.

Речник ЦГЗ Володимир Буруля у розмові з BBC News Україна припустив, що якби батьки подбали про те, аби старшому брату вчасно зробили щеплення, то і молодшому вдалося б уникнути хвороби.

За словами пана Бурулі, інформацією про те, в якому стані перебуває брат померлого хлопчика, який також хворіє на кір, Центр громадського здоров'я не володіє.

Єдиний спосіб уникнути захворювання на кір людей, які мають протипоказання до щеплень, - формування в Україні колективного імунітету від кору.

Колективний імунітет - це ситуація, коли рівень вакцинації населення сягає 95%. Вважається, що після досягнення цього показника поширення кору припиняється.

Саме це дозволяє захистити тих, хто не може отримати щеплення через протипоказання.

Рекордна захворюваність на кір в Україні

За даними ЮНІСЕФ, Україна є світовим лідером за захворюваністю на кір.

Минулий рік став для країни рекордним за кількістю захворювань. По всій країні зафіксували понад 55 тисяч нових випадків - найбільше за роки незалежності.

При цьому за перші вісім місяців 2019 року ця цифра вже перевищена: станом на 23 серпня на кір в Україні захворіли вже 57 482 людини - 27 176 дорослих і 30 306 дітей. 18 із них померли від ускладнень хвороби.

Ще один сумний рекорд у серпні було встановлено в Києві: директорка столичного Департаменту охорони здоров'я Києва Валентини Гінзбург розповідала, що за останні півроку на кір у столиці захворіли понад 5 тисяч людей.

"Просто кілька цифр, які вражають. У 2015 році в Києві на кір хворіло 5 осіб. У 2016 - 3. У 2017 - 87. У 2018 - 3 045. А за півроку 2019 - понад 5 000", - каже Валентина Гінзбург.

"Це не просто сумна статистика. Це реальна загроза, протистояти якій можна лише з позицій відповідального ставлення до імунопрофілактики. Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів та епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб", - додала вона.

Кір - заразне вірусне захворювання. Вірус швидко розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, хвороба часто супроводжується ускладненням і може призвести до пневмонії, вушних інфекцій і запалення головного мозку, а це може спричинити інвалідність і навіть смерть.

У міністерстві здоров'я вкотре нагадують, що Україна повністю забезпечена вакциною проти кору: щеплення є безкоштовними як для дітей, так і для дорослих.

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