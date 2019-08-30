Гена, що відповідає за гомосексуальність, немає - вчені

Копирайт изображения Unsplash

Генетичний аналіз даних пів мільйона людей дозволив дійти висновку, що немає жодного гена, який би відповідав за гомосексуальність людей.

Під час дослідження, результати якого оприлюднені в журналі Science, були вивчені дані з Біобанку Великої Британії і американської біотехнологічної компанії 23andMe.

Вчені виявили деякі генетичні комбінації, пов'язані з одностатевими стосунками, але генетичні фактори лише на чверть визначали гомосексуальну поведінку.

Дослідники просканували геноми 409 тисяч людей, зареєстрованих у британському проєкті Біобанк, і 68 500 людей, зареєстрованих у генетичній компанії 23andMe.

Учасникам дослідження також ставили запитання про стать їхніх партнерів.

Зрештою дослідники з Гарвардського університету і Массачусетського технологічного інституту дійшли висновку, що від 8% до 25% гомосексуальної поведінки людей у суспільстві визначаються генетичними факторами - але не якимось одним геном.

Вчені з'ясували, що із потягом до людей своєї статі пов'язані 5 комбінацій генів. Одна з них пов'язана з нюхом, інша - зі статевими гормонами. Але разом вони визначали менш як 1% гомосексуальності.

"Важко передбачити"

"Немає єдиного гена гомосексуальності, тому генетичний тест ймовірності виникнення в людини одностатевих стосунків не спрацює", - каже Бен Ніл, професор відділу аналітичної і трансляційної генетики у Массачусетській лікарні, який працював над дослідженням.

"Фактично неможливо передбачити сексуальну поведінку людини за її геномом", - додає він.

Фа Сатірапонгсасуті, старший науковий співробітник 23andMe, приєднується до колеги: "Це природні і нормальні відмінності, які існують в нашого виду, і це дослідження підтверджує, що не потрібно намагатися "вилікувати" гомосексуальність".

За словами Девіда Кьортіса, професора Інституту генетики Каліфорнійського університету, "це дослідження явно демонструє, що не існує такого поняття, як "ген геїв".

"При цьому навіть якщо гомосексуальність на визначена генетично, як показує це дослідження, це не означає, що вона не є певним чином невід'ємною частиною особистості людини".

Неурядова організації захисту прав ЛГБТ GLAAD заявила, що дослідження підтвердило: неможливо точно сказати, якою мірою на поведінку геїв і лесбійок впливають природа чи виховання.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!