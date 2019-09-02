В Єгипті телеведучу відсторонили через слова про людей з ожирінням. Що вона сказала?

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Єгипетську телеведучу Ріхам Саїд відсторонили від роботи через висловлювання про людей з ожирінням, якого вона припустилася в ефірі.

Місцевий медіарегулятор дійшов висновку, що Саїд використала слова, які є образливими для єгипетських жінок.

В ефірі своєї програми телеведуча сказала, що люди із зайвою вагою є "тягарем для їхніх родин і держави".

За її словами, жінки із зайвою вагою втрачають свою жіночність, їхні чоловіки не вважають їх привабливими, і тому з ними розлучаються.

Згодом пані Саїд підтвердила цю позицію у своєму інстаграмі і не стала приносити вибачень.

Її зауваження викликало хвилю критики у соцмережах.

Сама телеведуча вважає, що на неї спрямували інформаційну атаку, і заявила, що йде на пенсію.

"Я втомилася від усього цього. Настав час зайнятися своїми дітьми", - сказала Саїд.

Це не перший випадок, коли Саїд опиняється в центрі скандалу через свої висловлювання і поведінку.

Так, після спілкування з сирійськими біженцями вона висловилася про них негативно, а під час одного з ефірів вигнала зі своєї програми гостю, яка є атеїсткою. Хоча запрошували на програму її саме для того, аби обговорити атеїзм.

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