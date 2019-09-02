В Єгипті телеведучу відсторонили через слова про людей з ожирінням. Що вона сказала?
Єгипетську телеведучу Ріхам Саїд відсторонили від роботи через висловлювання про людей з ожирінням, якого вона припустилася в ефірі.
Місцевий медіарегулятор дійшов висновку, що Саїд використала слова, які є образливими для єгипетських жінок.
В ефірі своєї програми телеведуча сказала, що люди із зайвою вагою є "тягарем для їхніх родин і держави".
- У майбутньому ожиріння стане причиною №1 раку в жінок - вчені
- Мексиканським поліцейським радять худнути, якщо хочуть вищу зарплату
- Як схуднути і мати здорову вагу. Поради від кухаря, який скинув 76 кг
За її словами, жінки із зайвою вагою втрачають свою жіночність, їхні чоловіки не вважають їх привабливими, і тому з ними розлучаються.
Згодом пані Саїд підтвердила цю позицію у своєму інстаграмі і не стала приносити вибачень.
Її зауваження викликало хвилю критики у соцмережах.
Сама телеведуча вважає, що на неї спрямували інформаційну атаку, і заявила, що йде на пенсію.
"Я втомилася від усього цього. Настав час зайнятися своїми дітьми", - сказала Саїд.
Це не перший випадок, коли Саїд опиняється в центрі скандалу через свої висловлювання і поведінку.
Так, після спілкування з сирійськими біженцями вона висловилася про них негативно, а під час одного з ефірів вигнала зі своєї програми гостю, яка є атеїсткою. Хоча запрошували на програму її саме для того, аби обговорити атеїзм.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!