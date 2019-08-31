Перший скандал навколо нового міністра охорони здоров'я: у чому справа

Копирайт изображения ФЕЙСБУК ЗОРЯНИ Скалецької Image caption Зоряна Скалецька

На другий день після призначення нового міністра охорони здоров'я виник скандал навколо того, що керівник фракції "Слуги народу" у парламенті назвав Зоряну Скалецьку тимчасовою персоною на цій посаді.

Про це Давид Арахамія заявив ввечері 30 серпня в ефірі телеканалу ZIK.

"Ситуація з МОЗ така - Зоряна Скалецька планувалась на першого заступника міністра, а на міністра мав бути Михайло Радуцький. Але йому треба три місяці, щоб підготуватись, тому вирішили зробити такий перехідний період", - пояснив пан Арахамія логіку призначення.

За твердженням керівника фракції, яка є більшістю у парламенті, згодом ці двоє людей мають помінятись місцями.

"Думаю, що потім буде ротація - пан Радуцький стане міністром, а Зоряна стане заступником міністра. Йому треба підготуватись, привести всі справи щодо бізнесу. Має підготуватись до декларування", - додав Давид Арахамія.

Одразу ж після цього ще одна депутатка від "Слуги Народу" Роксолана Підласа уточнила, що пан Радуцький у якості голови профільного комітету з питань охорони здоров'я хоче добитись схвалення пакету законодавства щодо медичної реформи, а потім піти у міністерство його імплементувати.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Давид Арахамія

Проте вже вранці 31 серпня сам новообраний голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заперечив слова керівника власної фракції.

"Я не планую бути міністром через три місяці. Так, багато хто у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора висловив Арахамія. Мені приємно, але свою роботу я бачу в парламенті", - написав пан Радуцький.

Він похвалив Зоряну Скалецьку і додав, що планує залишитись працювати в парламенті.

Михайло Радуцький до обрання депутатом був президентом приватної клініки "Борис" та радником президента Володимира Зеленського. Вважався одним з головних кандидатів на посаду міністра охорони здоров'я в новому уряді.

BBC News Україна намагається отримати коментар щодо ситуації з її можливим тимчасовим перебуванням на посаді у самої Зоряни Скалецької.

За кілька годин до призначення міністром Зоряни Скалецької у парламенті стався скандал з смс-перепискою пана Радуцького.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Керівник фракції Слуги Народу заявив, що за три місяці міністром охорони здоровя стане Михайло Радуцький. Той відмовляється.

У розмові з іншою людиною пан Радуцький написав, що "його людина - Зоряна Черненко (Скалецька)".

У відповідь на питання, чи може лишитись Уляна Супрун, він написав нецензурну лайку.

Зоряна Скалецька була головним експертом медичної групи Реанімаційного пакету реформ та експертом Центру підтримки реформ при Кабміні.

Навчалась у Києво-Могилянській Академії, де і працювала заступником декана факультету правничих наук, а також в Університеті Марії Кюрі-Склодовської у Польщі.

Також Скалецька очолювала комісію з питань реформування системи охорони здоров'я Громадської ради при міністерстві охорони здоров'я України.

Медреформу, зміни в системі медичної освіти Скалецька в цілому підтримує, називаючи це рухом у правильному напрямку, але при цьому критикує те, як ці зміни впроваджуються.

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