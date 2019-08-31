Перший скандал навколо нового міністра охорони здоров'я: у чому справа
На другий день після призначення нового міністра охорони здоров'я виник скандал навколо того, що керівник фракції "Слуги народу" у парламенті назвав Зоряну Скалецьку тимчасовою персоною на цій посаді.
Про це Давид Арахамія заявив ввечері 30 серпня в ефірі телеканалу ZIK.
"Ситуація з МОЗ така - Зоряна Скалецька планувалась на першого заступника міністра, а на міністра мав бути Михайло Радуцький. Але йому треба три місяці, щоб підготуватись, тому вирішили зробити такий перехідний період", - пояснив пан Арахамія логіку призначення.
За твердженням керівника фракції, яка є більшістю у парламенті, згодом ці двоє людей мають помінятись місцями.
"Думаю, що потім буде ротація - пан Радуцький стане міністром, а Зоряна стане заступником міністра. Йому треба підготуватись, привести всі справи щодо бізнесу. Має підготуватись до декларування", - додав Давид Арахамія.
Одразу ж після цього ще одна депутатка від "Слуги Народу" Роксолана Підласа уточнила, що пан Радуцький у якості голови профільного комітету з питань охорони здоров'я хоче добитись схвалення пакету законодавства щодо медичної реформи, а потім піти у міністерство його імплементувати.
Проте вже вранці 31 серпня сам новообраний голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заперечив слова керівника власної фракції.
"Я не планую бути міністром через три місяці. Так, багато хто у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора висловив Арахамія. Мені приємно, але свою роботу я бачу в парламенті", - написав пан Радуцький.
Він похвалив Зоряну Скалецьку і додав, що планує залишитись працювати в парламенті.
Михайло Радуцький до обрання депутатом був президентом приватної клініки "Борис" та радником президента Володимира Зеленського. Вважався одним з головних кандидатів на посаду міністра охорони здоров'я в новому уряді.
BBC News Україна намагається отримати коментар щодо ситуації з її можливим тимчасовим перебуванням на посаді у самої Зоряни Скалецької.
За кілька годин до призначення міністром Зоряни Скалецької у парламенті стався скандал з смс-перепискою пана Радуцького.
У розмові з іншою людиною пан Радуцький написав, що "його людина - Зоряна Черненко (Скалецька)".
У відповідь на питання, чи може лишитись Уляна Супрун, він написав нецензурну лайку.
Зоряна Скалецька була головним експертом медичної групи Реанімаційного пакету реформ та експертом Центру підтримки реформ при Кабміні.
Навчалась у Києво-Могилянській Академії, де і працювала заступником декана факультету правничих наук, а також в Університеті Марії Кюрі-Склодовської у Польщі.
Також Скалецька очолювала комісію з питань реформування системи охорони здоров'я Громадської ради при міністерстві охорони здоров'я України.
Медреформу, зміни в системі медичної освіти Скалецька в цілому підтримує, називаючи це рухом у правильному напрямку, але при цьому критикує те, як ці зміни впроваджуються.
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