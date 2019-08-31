У неділю в Одесі відбувся вже традиційний "Марш рівності" за права та свободи ЛГБТ спільноти.

Марш не обійшовся без невеликих сутичок противників маршу з поліцією, яка затримала трьох людей. Але серйозних інцидентів не було.

Image caption Поліція відтіснила групу противників маршу, які перекрили рух колони

Цього року відстань, яку здолали учасники маршу, була більшою, ніж в минулі рази. Близько двохсот людей пройшлися із прапорами та плакатами від Грецького парку на Приморському бульварі до вулиці Пушкінської.

За словами організаторки "Одеса Прайд" Ганни Леонової, цього року вони вийшли для того, щоб поговорити про утиски прав представників ЛГБТ спільноти.

"Ми говоримо про дискримінацію і говоримо про те, що навіть у найтолерантнішому місті України іноді знаходяться люди, які вважають, що ЛГБТ спільнота не може мати ті самі права що й всі інші. Ми вийшли сьогодні для того, щоб показати, що ми тут є", - сказала Ганна.

В марші взяли участь люди з різних міст України. Відвідали ходу і представники низки дипломатичних місій, і гості з Канади, Німеччини, США тощо.

Так само на Приморському бульварі зібралися і противники "Маршу рівності". Близько десяти людей, які представляли релігійні організації, стояли з плакатами, які засуджували гомосексуалізм та закликали учасників ходи покаятися.

Група представників низки громадських організацій спробували перекрити дорогу та не пропустити колону. Проте, їх відтіснила поліція.

В результаті трьох осіб було затримано за порушення громадського порядку. За словами заступника начальника ГУНП в Одеській області Сергія Махотіна, вони доставлені в Приморський райвідділок, де з ними проведуть профілактичні заходи.

Загалом порядок охороняли більше 500 правоохоронців.

Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!