Зеленський пояснив, чому не зустрінеться з діаспорою в Польщі. Вони обурені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Діаспора "глибоко засмучена" тим, що Володимир Зеленський "проігнорував найбільшу у світі закордонну українську громаду"

Зустріч з українською діаспорою в Польщі не можна було спланувати через специфіку нинішнього візиту Володимира Зеленського до Варшави, йдеться коментарі офісу президента ВВС News Україна.

Раніше представники десятків світових організацій української діаспори направили Володимиру Зеленському відкритого листа, в якому висловили "глибоку стурбованість" з приводу того, що президент України не зустрінеться з співвітчизниками під час візиту до Польщі цієї країни 31 серпня - 1 вересня. Адже у цій країні живе 20% закордонних українців.

31 серпня у Варшаві пан Зеленський провів офіційну зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, на якій вони домовились долати історичні проблеми.

Також у нього була запланована зустріч з Дональдом Трампом, але президент США скасував візит до Варшави.

1 вересня у Варшаві відбудуться жалобні заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Польща запланувала низку заходів під гаслом "Пам'ять і застереження", на які запросили близько 40 глав країн, урядів та очільників міжнародних організацій та блоків. Президента Росії не запросили.

Головні заходи 1 вересня відбудуться на площі Пілсудського у Варшаві, звідки до гостей звернуться президенти Польщі і Німеччини. У своїх промовах вони нагадають про причини, що призвели до численних трагедій Другої cвітової війни, і надзвичайно високу ціну, сплачену за рішення тодішніх політиків.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Перемовини Володимира Зеленського та Анджея Дуди

Не змогли узгодити

"Мій поточний офіційний візит до Польщі передусім пов'язаний з пам'ятними заходами з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, тому, на жаль, не всі зустрічі, зокрема з українською громадою, було можливо запланувати та узгодити з польською стороною", - пояснив Володимир Зеленський цю ситуацію.

При цьому він вказує, що "глибоко шанує" українців, які проживають за кордоном, адже "їхній внесок у розвиток і становлення Української держави та зміцнення національної економіки неможливо переоцінити".

Він також згадав, що діаспора підтримує незалежність і територіальну цілісність України, а багато її представників долучилися до волонтерської справи під час російської агресії на сході України.

Діаспора в Раді та урядовий радник

У відкритому листі діаспорян також міститься низка вимога та прохань до президента України.

Зокрема, зустрічатись з громадянами України, які живуть за кордоном, під час офіційних візитів, а також створити посаду штатного радника з питань закордонних українців при Кабміні.

Копирайт изображения HTTPS://POLAND.MFA.GOV.UA Image caption Серед вимог діаспори - спростити їм доступ до голосування на виборах

Також у листі просять президента запровадити електронне голосування для громадян України за кордоном, передбачити представництво діаспори у Верховній Раді, дозволити множинне громадянство та створити програму повернення трудових мігрантів.

У відповідь на це президент нагадав, що вже підписав указ про спрощення отримання громадянства України, а серед його пріоритетів є удосконалення законодавства України для посилення прав закордонних українців та сприяння поверненню їх в Україну.

За словами Володимира Зеленського, множинне громадянство та делегування представників діаспори до парламенту вже обговорюється президентом, урядом та Верховною Радою.

Він також підтримав ідею створення спеціального радника при Кабміні з питань закордонних українців, який би допоміг створити програму повернення трудових мігрантів.

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